Ille-et-Vilaine : des forêts interdites d'accès à cause des risques d'incendie

Mercredi 10 août, la préfecture d'Ille et Vilaine a interdit l'accès à certaines forêts, bois et landes du département pour les piétons et les véhicules de 12h à cinq heures du matin jusqu'à samedi 13 août.