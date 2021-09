Ille-et-Vilaine : la plus grande ferme solaire de Bretagne ouvre ses portes au public ce samedi

La plus grande ferme solaire de Bretagne s'étend sur 20 hectares à cheval sur les communes de Pont-Péan et Bruz

C'est une nouvelle vie pour le site des anciennes mines de plomb argentifère de Pont Péan qui ont cessé d'être exploitées en 1904. Le terrain de vingt hectares qui s'étend également sur la commune de Bruz était inexploitable jusqu'ici, trop pollué. " C'est un site qui ne pouvait pas être dédié à l'agriculture, ni même faire l'objet d'un projet de construction ou d'aire de loisirs " explique Karine Vaillant, la directrice juridique de Marc SA, l'entreprise de travaux publics propriétaire du terrain et qui a eu l'idée, il y a déjà 14 ans, d'y implanter cette ferme solaire.

Un projet qui fait l'unanimité

L'idée d'une ferme solaire séduit immédiatement dans les deux communes : les municipalités d'abord mais aussi les habitants qui, ont même pour certains, mis la main à la poche. Ce projet de 10 millions d'euros a été ouvert au financement citoyen à hauteur d'un million d'euros et le succès a été immédiat. " Il y a eu un premier appel au financement participatif réservé aux habitants de Pont-Péan et Bruz. C'étaient des parts de 500 ou 1 000 euros qui étaient mises en vente. En pratiquement 15 jours, on avait récolté 900 000 euros " précise Daniel Guillotin qui préside la société d'économie mixte Energ'iV qui aide au développement des énergies renouvelables en Ille-et-Vilaine. Le financement participatif a ensuite été ouvert à l'ensemble des habitants du département.

Les 38 000 panneaux solaires alimentent 5000 foyers en électricité - Christophe Le Dévéhat

Un site idéal

S'en sont suivis les travaux et l'installation des panneaux avec l'entreprise briochine IEL, spécialisée dans le photovoltaïque et complètement impliquée dans ce projet à travers la société Marc Energies qui a été créée pour l'occasion. Le site correspondait parfaitement aux attentes : il est situé plein sud et sa surface est plane. " Le site offrait une pente globalement favorable qui permet d'éviter que les panneaux solaires, une fois installés, se fassent de l'ombre les uns aux autres " explique Karine Vaillant. Ainsi 38 000 panneaux solaires ont été installés. Ils sont entrés en service le 1er septembre et alimentent depuis 5000 foyers en électricité. Ces panneaux qui ont une durée de vie de 25 ans seront, par la suite, recyclés à plus de 94 %. " Quand on travaille à un projet d'énergie renouvelable, il faut se poser aussi toutes ces questions " explique Karine Vaillant qui pense également à l'entretien du site. Des moutons pourraient y être implantés pour faire de l'écopaturage.

Le public pourra visiter cette ferme solaire ce samedi 11 septembre de 9h30 à 12h00. Les visites seront soumises au passe sanitaire.