Ille-et-Vilaine : la sécheresse persiste, le département reste en alerte

Le département d'Ille-et-Vilaine, qui était en état de crise cet été, passe en situation d'alerte sécheresse, c'est mieux mais le manque d'eau persiste. Lors d'un comité de gestion de la ressource en eau d'Ille-et-Vilaine, qui s'est réuni le 9 novembre 2022 sous la présidence du secrétaire général de la préfecture, Météo France a fait le point sur la situation. "Depuis septembre 2021, tous les mois ont été déficitaires en pluie sauf octobre 2021, juin et septembre 2022" précise le communiqué de la préfecture, "le mois d’octobre est globalement déficitaire, autour de 30 % en moyenne mais jusqu’à 50 % sur le nord du département. Les pluies d’octobre ont donc été très insuffisantes pour stabiliser les niveaux des barrages, permettre la reprise franche des écoulements dans les cours d’eau et la recharge des nappes".

Restrictions maintenues

Un arrêté préfectoral du 14 novembre 2022 maintient des restrictions dans la consommation d'eau. Un appel à la sobriété est d'ailleurs lancé à la population sachant que les usages domestiques représentent environ 75% de la consommation d'eau potable en Ille-et-Vilaine. Parmi ces mesures, l'interdiction de nettoyer les véhicules et les bateaux (sauf dans les stations de lavage professionnelles disposant d’un système de recyclage ou haute pression). Les industriels, les collectivités et les exploitants agricoles sont aussi soumis à des mesures de restriction. Pour connaitre les mesures prises localement , un outil est accessible via le lien suivant : http://sigthema35.alwaysdata.net/