Ille-et-Vilaine : un épisode de pollution aux particules fines à partir de jeudi

Un léger voile blanchâtre à l'horizon dans un ciel bleu éclatant : c'est un des symptômes de pollution de l'air aux particules fines qui sont davantage présentes à partir de ce mercredi en Ille-et-Vilaine. Jeudi, le département va même connaître un épisode de pollution plus sévère, selon Airbreizh, à cause de conditions anticycloniques qui pourraient durer plusieurs jours.

"On n'a pas de pluie donc ces particules vont rester en altitude, a priori jusqu'à dimanche soir car le vent est tombé", ajoute Sébastien Decaux de Météo Bretagne. Un nouvel épisode de vent du sud-est devrait arriver à partir de lundi, et mettre fin à cet épisode de pollution.

Seuil de recommandation dépassé

La procédure d'information-recommandation est activée à partir de jeudi dans l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine, car les concentrations de particules fines vont dépasser un certain seuil (50 µg/m3). S'il n'y a pas de mesures mises en place par la préfecture, comme c'est le cas lorsque le seuil d'alerte (80 µg/m3) est dépassé, l'Agence régionale de santé invite toutefois à faire preuve de vigilance, notamment pour les personnes fragiles.

Pour les personnes à la santé fragile comme pour la population générale, il est conseillé de privilégier des sorties plus brèves, et faire des activités sportives plus modérées. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il faut s'adresser à un professionnel de santé.