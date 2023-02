Ille-et-Vilaine : vitesse abaissée sur les routes en raison de la pollution de l'air

L'épisode de pollution aux particules fines se prolonge en Ille-et-Vilaine : Airbreizh maintient le niveau de vigilance, car les seuils d'information-recommandation sont dépassés. Par conséquent, dès ce jeudi soir, la préfecture abaisse la vitesse autorisée sur les autoroutes et voies rapides dans tout le département.

Baisse de la vitesse de 20 km/h sur les quatre voies

Les conducteurs doivent passer de 130 à 110 km/h sur autoroute, ainsi que de 110 à 90 km/h sur les voies rapides. La préfecture recommande d'éviter les trajets seuls, pour privilégier le covoiturage ou les transports en commun. Ce vendredi, la STAR à Rennes met d'ailleurs en place son Pass Qualité Air, et ce jusqu'à la fin de l'alerte pollution : il permet d'utiliser les métros et bus pendant toute une journée pour 1 euro 50.

Si l'épisode de pollution se prolonge, la préfecture prévient que le système de circulation différenciée pourrait être mis en place à partir de dimanche, si nécessaire, avec les vignettes Crit'Air. Les véhicules les plus polluants ne seraient alors plus autorisés à circuler, de 7h à 20h, jusqu’à la fin de l’épisode de pollution, sur le périmètre de l’intra-rocade (rocade non incluse), à l'exception des dérogations prévues pour certains secteurs (véhicules de secours et sécurité notamment).

Limiter le sport et ses déplacements

Les personnes âgées, enceintes ou à la santé fragile sont invitées à limiter leurs déplacements et à faire des sorties plus brèves pendant cet épisode de pollution. Mieux vaut aussi reporter les séances de sport en extérieur comme en intérieur.

De façon plus générale, la population est invitée à limiter l'usage des chauffages au bois et à foyer ouvert, ainsi que des chauffages d’appoints au pétrole, afin de limiter l'impact sur la pollution de l'air.