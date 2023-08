Ils accompagnent des oiseaux migrateurs en ULM et font étape à Thise

C'est un périple à travers l'Europe. Il dure cinq semaines, trois pays sont traversés, trente-cinq oiseaux sont du voyage et des dizaines de bénévoles sont mobilisés. Ce programme c'est " Projet Life Ibis Chauves ", un dispositif de ré intégration de l'oiseau en Europe. Pour ça les bénévoles guident les oiseaux en ULM. Ce mercredi 23 août, ils faisaient leur première étape française, près de Besançon, à Thise pour la nuit.

ⓘ Publicité

L'ULM se pose, suivi par les oiseaux - Waldrappteam Naturschutz & Forschung

Les bénévoles au plus proche des Ibis chauve

Et pour que la réintroduction de l'espèce ait lieu, il faut que les oiseaux sachent vers où migrer. C'est pour cette raison qu'ils sont accompagnés par les bénévoles qui leur montrent le chemin...directement dans les airs. A bord de deux ULM les mères nourricières des oiseaux leurs donnent des indications : "avec leurs mégaphones elles leur crient des instructions 'vient vient ibis', le but c'est d'éviter qu'il y en ait qui ne se perdent en route" explique Caroline, l'une des bénévoles.

Les oiseaux intégreront ensuite une réserve naturelle dans le sud de l'Espagne. Là-bas, ils retrouveront leurs congénères et après une courte phase d’adaptation, ils intégreront la colonie, réapprenant à vivre en toute liberté. A termes, si tout se passe bien, ils parviendront à retrouver le chemin du retour au-dessus des Alpes et transmettront, plus tard, leur connaissance de l’itinéraire à leur progéniture.

Une ré introduction de l'espèce à travers l'Europe

Au cours des siècles derniers, l’Ibis chauve, a vu sa population fortement décliner. Le projet de ré introduction est soutenu financièrement par l'Union Européenne, qui est à l'origine de 60% du budget du programme. Les 40% restant proviennent de partenaires et de co-financeurs.

Les Ibis chauves dans leur volière - Waldrappteam Naturschutz & Forschung

Au sol une équipe suit aussi la migration en temps réel. Les bénévoles transportent dans leur van la nourriture, les soins mais aussi la volière des oiseaux lorsque les ULM marquent une pause comme à Thise. Pour la nuit les bénévoles ont établi leur campement à l'aérodrome de la ville. Les Ibis repartiront jeudi 23 direction Pérouge dans l'Ain.

Neue Heimat für den Waldrapp | Die Story | WWF Deutschland