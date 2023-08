"Ils attendent notre appel" : les bénévoles du plan canicule téléphonent aux personnes fragiles à Metz

"Bonjour Madame, c'est Frédérique, de la ville de Metz, je vous appelle car vous êtes inscrite sur la liste auprès de la mairie. Comment allez-vous avec votre époux?" Frédérique, bénévole de la Croix Rouge, prend des nouvelles d'un couple de personnes âgées. Depuis 8H ce mercredi 23 août, avec une dizaine d'autres volontaires, elle appelle les 260 inscrits sur le registre des publics fragiles à Metz.

ⓘ Publicité

Même si le département est en vert sur la carte d'alerte de Météo-France , les températures dépassent les 30 degrés à Metz depuis le début de la semaine. La ville a donc décidé d'activer son propre plan canicule , qui inclut la mise en place de ce centre d'appel éphémère pour contacter toutes les personnes fragiles qui se sont signalées auprès de ses services. Il ne dure que ce mercredi.

À lire aussi Metz déclenche son plan canicule mercredi

Au bout du fil, tout semble aller bien : "vous connaissez toutes les consignes, vous devancez mes questions" sourit Frédérique, qui raccroche après avoir tout de même posé la dizaine de questions rituelles sur l'hydratation, l'aération, la nutrition etc . "Ils attendent notre appel ! Certains nous disent même qu'ils sont surpris qu'on ne les ai pas appelé plus tôt!"

Une première cette année à Metz

C'est la première fois que le plan canicule est déclenché si tard dans l'été remarque Catherine Winkelmuller, la directrice des personnes âgées et des retraités au CCAS de Metz. C'est aussi la première fois de l'été 2023. L'année dernière, le plan avait été déclenché quatre fois, et "à la troisième fois, on sentait que les corps étaient éprouvés par la chaleur. Les personnes étaient fatiguées, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait appelé une quatrième fois."

loading

Vingt ans après la canicule meurtrière de 2003, les autorités sont désormais rodées au phénomène, au point de prendre les devants sur les fortes chaleurs. "Même si on n'est pas en vigilance importante, la ville ne veut pas laisser ses séniors et ses personnes fragiles seules" explique Eric Fison, conseiller municipal en charge des urgences sanitaires à Metz. Il rappelle que les inscriptions sur la liste des publics fragiles se font sur la base du volontariat. Les démarches sont réalisables en appelant la mairie ou en personne au CCAS.