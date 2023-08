Ils chassent les fuites d'eau dans la métropole de Grenoble

On les appelle les chasseurs de fuites d'eau. Une dizaine d'agents de la métropole de Grenoble traquent les fuites du réseau d'eau potable, depuis 2016.

Gilet jaune sur le dos, casque sur les oreilles, ils écoutent attentivement ce qu'il se passe dans les canalisations, à l'aide d'un micro plongé dans une bouche à clé, puis d'un autre micro, en forme de canne, fixé au sol. Ils détectent et amplifient le moindre son, ainsi que sa fréquence. "Ça, c'est une fuite assez forte, parce qu'elle sature presque notre appareil", montre Julia Broué, responsable métrologie et fuites d'eau à la Métropole, sur son petit écran.

De jour comme de nuit

Depuis début 2023, deux cent fuites ont été maîtrisées avec ce système. Un travail quotidien, effectué jour et nuit. "On surveille les débits de nuit qu'on a sur nos réservoirs, explique Julia Broué. C'est là qu'on a le moins de consommation parce que les gens dorment. Donc si on a un haut débit, ça veut dire qu'il y a une fuite. C'est là qu'on déclenche un processus." Des fuites souvent causées par plusieurs facteurs : la vétusté de certaines canalisations, des bornes à incendie cassés, et des phénomènes de gel et de dégel au printemps et à l'automne, notamment.

La canne, au bout de laquelle il y a micro appelé "cloche", permet d'entendre une fuite d'eau à travers le sol. © Radio France - Emma Saulzet

Grâce à ces interventions, 350.000 m3 d'eau ont été économisés l'an dernier. "C'est l'équivalent de 140 piscines olympiques", précise David Sgambato, responsable d'exploitation à la régie des eaux de Grenoble Alpes Métropole. Des interventions d'autant plus importantes, aujourd'hui, avec les nombreux épisodes de sécheresse.

Pour l'instant, la Métropole arrive à maintenir un rendement de 87%. Ce rendement, c'est la différence entre le volume d'eau prélevé et le volume distribué au consommateur. Le pourcentage restant représente les pertes d'eau à cause des fuites. L'objectif, pour les agents, est d'arriver à un rendement de 90%. "On doit être encore plus attentifs, et encore meilleurs dans nos process de réparations de fuites, ajoute David Sgambato. Je pense que c'est important que les gens qui paient leurs factures d'eau puissent mesurer le travail qu'il peut y avoir dans l'ombre. Tourner son robinet a avoir de l'eau potable qui coule en qualité et en quantité, c'est devenu banal."