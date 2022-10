Ils disent non au nouveau quai à Port-Vendres : "Inutile et cher" selon les manifestants

Un troisième quai : "inutile et cher", selon Jean-Claude Bisconte de Saint-Julien, président de l'association Port-Vendres aux Port-Vendrais. Le département assure que ce nouveau quai permettra d'accueillir plus de bateaux, plus grands, à Port-Vendres, et donc de redynamiser l'économie. "Les deux quais (qui existent déjà), sont utilisés à 15% seulement. Depuis 20 ans, on a un bateau par semaine. Ce n'est pas en mettant un troisième quai qu'on va résoudre le problème", s'inquiète-t-il.

Une destruction de l'environnement et du patrimoine

Au contraire, ce serait contre-productif, et même catastrophique pour l'environnement, dénonce Michel Rieu, de l'association Port-Vendres Nature Environnement. "Il faut arrêter de penser que le développement, c'est du béton. Que, parce qu'on va mettre du béton, on créer de l'activité. C'est l'inverse, on tue la vie, et on a aucune promesse de développement économique", regrette le militant.

Surtout que certains s'inquiètent aussi pour le patrimoine archéologique du site de l'anse des Tamarins. "On le sait, ici, il y a de nombreux vestiges de l'Antiquité", assure Stéphane Faure, secrétaire général de Frene 66, "et ils vont être irrémédiablement détruits", regrette-t-il.

Un projet "développement durable", selon le département

Autant de questions auxquelles tente de répondre Hermeline Malherbe, présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, qui porte ce projet. "Ce quai permet de faire passer le port de Port-Vendres dans le développement durable", insiste-t-elle. Elle prend comme exemple les futures installations prévues : "On pourra mettre en place du courant à quai. Au lieu que les bateaux soient à l'arrêt à faire tourner leurs moteurs pour décharger, ils pourront se brancher sur le courant du quai", explique la présidente, "donc, pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et pas de bruit dans le port".

Un argumentaire qui a du mal à convaincre citoyens inquiets et militants associatifs. Ils demandent à ce que le projet soit mis en pause, que le département lance des fouilles archéologiques, et que des consultations avec les citoyens et les acteurs économiques de Port-Vendres soient organisées.