A Anglet, ils fabriquent un matériau à partir d'écailles de poissons

Construire un matériau recyclable et 100% biodégradable, c'est l'idée d'Erik de Laurens et Edouard de Dreuzy, les cofondateurs de l'entreprise Haddock. Basés à Anglet, dans l'incubateur d'entreprises Arkinova, ils fabriquent la scalite, un matériau fait à partir d'écailles de saumons ou de sardines récupérées auprès de mareyeurs en Bretagne. "Les mareyeurs attendent les pécheurs dans le port, récupèrent le poisson et s'occupent de le compartimenter pour l'envoyer ensuite dans la grande distribution. Du coup nous, on récupère ce qui est aujourd'hui un déchet", explique Jules Colin, responsable technique chez Haddock.

Une fois récupérées, les écailles sont réduites en poudre grâce à un système de séchage et de broyage. Elles sont ensuite compressées en plaques de 30 centimètres par 30 centimètres, sans aucun ajout d'autres matières. D'après Edouard de Dreuzy, ce procédé est respectueux de l'environnement : "On a une dépense énergétique très faible, le principal poste de dépense, c'est quand on sèche la matière première et puis quand on transporte la matière depuis la Bretagne jusque dans nos ateliers".

Les échantillons de scalite sont colorés grâce à du colorant alimentaire. - Justine Maurel

C'est pour cette raison que la société Haddock est lauréate de France Relance, le plan lancé par le gouvernement en 2020 pour redresser l'économie après le covid. Elle est donc soutenue par l'Agence de la Transition écologique (ADEME) à travers le dispositif "Entreprises Engagées pour la Transition Ecologique". Les aides obtenues via ce mécanisme ont permis à l'entreprise d'acheter de l'outillage et de financer des salaires.

Une alternative intéressante au plastique

En plus d'être un matériau "vert", la scalite est résistante au feu. Elle se présente donc comme une alternative intéressante au plastique mais son coût de fabrication est bien plus élevé : "Avec la production de plastique, il y a une économie d'échelle que nous n'avons absolument pas. On pourrait rivaliser si on avait cette économie d'échelle parce qu'il y a un gisement hyper important. Mais à notre stade, on peut pas être compétitifs", développe Erik de Laurens.

Pour contourner cette difficulté, la société se positionne dans le secteur de la décoration, où "la valeur ajoutée est importante", ajoute Erik de Laurens. Elle collabore avec des entreprises qui fabriquent des accessoires de maison, du mobilier ou encore de la décoration murale.