Ils nagent de Paris à Deauville pour dénoncer la pollution de l'eau par les mégots

En cette fin d'après-midi du lundi 31 mai, la péniche Atalanta est à l'approche de la halte fluviale de Saint-Pierre-du-Vauvray, dans l'Eure, sous un soleil radieux. Au bord du ponton, quelques proches, des parents, une sœur, un grand-oncle et une grand-tante attendent les nageurs. Louis Pasquet, Chloé Léger, Lucas et Matthieu Witvoet sont partis de Paris la veille pour rallier Deauville à la nage, 380 kilomètres, "un défi sportif et écologique pour sensibiliser plus de Français" explique Chloé Léger, 24 ans, ingénieure produits et "rendre la pollution du mégot visible" enchérit Matthieu Witvoet.

Les proches des nageurs guettent l'arrivée de la péniche dans l'Eure © Radio France - Laurent Philippot

Un défi environnemental

L'équipe est partie d'un constat : "Le mégot est le premier déchet qu'on retrouve dans les océans. On dit qu'un mégot pollue cinq cents litres d'eau" détaille Chloé Léger. Un mégot jeté par terre se retrouvera souvent dans un caniveau, pour finir dans un fleuve ou à la mer. "Beaucoup de fumeurs ne savent même pas comment va finir leur mégot" se préoccupe la jeune femme.

On n'est pas contre les fumeurs. On essaie jute de réduire cette pollution - Chloé Léger

Ce parcours aquatique entre Paris et Deauville, c'est un peu le parcours symbolique d'un mégot, "de la ville à la mer". Matthieu Witvoet le rappelle, "un mégot est bourré de plus de 2.000 substances chimiques qui finissent dans la nature et finissent par inhiber la biodiversité dans laquelle on nage, on vit, on se promène".

REPORTAGE - À la nage de Paris à Deauville Copier

Un défi sportif

Les quatre nageurs se relaient jour et nuit pendant une semaine. Le soleil est au rendez-vous, "on a beaucoup de chance avec la météo, pour l'esprit et le mental, ça nous aide" raconte Chloé et "comme ça, la nuit c'est très calme, on arrive à nager sans trop voir de côtés dangereux. Avec la pluie, ce serait un peu plus compliqué". Louise Pasquet, 20 ans, vient de sortir de l'eau : "C'est quand même plus sympa le jour que la nuit" où la température de l'eau est fraîche. Pour la jeune étudiante, c'est donc "combinaison obligatoire, cagoule et même des chaussons pour les pieds". Il faut prendre le rythme, dormir trois heures pour après se jeter à l'eau. Et nager en pleine nuit, ça pique un peu : "Se réveiller à deux heures du matin pour aller nager, c'est pas forcément évident" dit Matthieu Witvoet mais "on a une super équipe et le moral est bon" à presque la moitié du parcours. Car il faut parfois composer avec le stress , "à deux heures du matin quand on est fatigué ou qu'on réveille la mauvaise personne" pour rependre son quart de nage. Dans cette situation, la cohésion du groupe, son empathie et sa bienveillance prennent le relais. Matthieu et son frère Lucas, ainsi que Chloé, n'en sont pas à leur coup d'essai. En octobre 2019, ils avaient déjà traversé le détroit de Gibraltar, dix-sept kilomètres en six heures de nage.

Louise Pasquet, 20 ans, a nagé la dernière heure avant d'arriver à Saint-Pierre-du-Vauvray © Radio France - Laurent Philippot

380 kilomètres, c'est long pour des nageurs - Matthieu Witvoet

La fatigue commence un peu à se faire sentir, même si le courant aide les nageurs, qui sont en avance sur leur programme. À un rythme de quatre à cinq kilomètres à l'heure, "chaque heure de nage passe assez lentement" constate Lucas Witvoet, 22 ans. Le capitaine de l'Atalanta, Christophe Brière, prédit un ralentissement une fois le barrage de Poses passé, "on va avoir le phénomène des marées et les courants qui vont être contre nous". Nouvelle difficulté en vue après Rouen "avec le trafic maritime". Pour leur progression, les nageurs peuvent compter sur Hadrien Jacomino, "on est à côté du nageur et notre rôle est de garantir sa sécurité, surtout la nuit" détaille le chef kayakiste, enchanté par les paysages qu'il a pu admirer, les falaises, les châteaux, les maisons ou les collines.

Ils dépensent 6.000 calories par jour parce qu'ils nagent jour et nuit -Patricia Witvoet

Patricia Witvoet, la mère de Matthieu et Lucas, a fait d ela cuisine de la péniche son quartier général : "C'est toute une gestion parce qu'il faut qu'ils mangent une heure et demie avant d'aller dans l'eau" explique la mère de Matthieu et Lucas, "c'est tout un planning comme ils sont quatre et toujours en relais" sourit-elle. Elle est aux petits soins et leur prépare "des graines, parce qu'ils sont végétariens, des légumineuses, des légumes, de la soupe, des compotes, sans oublier "les petits gâteries, comme le chocolat noir ou les fruits secs". Un seul objectif : "Bon, sain et facile à digérer !"

Dans la cuisine, pas le temps de chômer pour Patricia Witvoet © Radio France - Laurent Philippot

À bord, les garçons ont leur "chambre", les filles la leur et deux kayakistes dorment dans une tente sur le toit de la péniche © Radio France - Laurent Philippot

Un défi solidaire

Tout a commencé samedi 29 mai à Paris avec le record du monde de collecte de mégots : "Plus de 850.000 mégots ramassés en trois heures par plus de 1000 bénévoles" détaille Matthieu Witvoet.

Un projet collectif pour Matthieu Witvoet Copier

Un façon pour Matthieu et les autres nageurs de démontrer que "plein de gens peuvent être acteurs et pas seulement montrer la pollution et de célébrer l'engagement pour la combattre. Grâce à cette action, c'est autant de mégots qui n'ont pas fini dans la Seine" se réjouit Mathieu. Le plus simple serait peut-être de les jeter à la poubelle ou de les mettre dans un cendrier de poche, à défaut d'arrêter de fumer.

L'arrivée de l'équipage 0 mégot est prévue sur la plage de Deauville (Calvados) samedi 5 juin vers 11h00.