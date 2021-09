Ils nagent en relai 35 kilomètres de la baie de Marseille pour dénoncer les pollutions

De Corbières à Callelongue, l'odyssée du jour a dû composer avec les pollutions humaines. Rejets des usines, rejets des bateaux, rejets des habitants de la Ville... Benjamin Clasen ne s'habitue pas. "On ne doit pas s'habituer à la pollution, à ne pas pouvoir nager quand les précipitations sont trop fortes, à voir disparaître des espèces de la Méditerranée". Benjamin sort de l'eau. Il a pris le premier relai à Corbières à 7H30 du matin, dans un paysage de rêve qu'il voit virer au cauchemar. Il anime ces Libres Nageurs de Marseille qui nagent tous dans le même sens : la protection du littoral marseillais. Pour la deuxième année, ce périple de 35 kilomètres à la nage a mobilisé ce samedi 4 septembre une vingtaine d'amoureux de la belle bleue, rejoints par d'autres nageurs sur la dernière étape. Cette traversée est "un sursaut". "La disparition de la biodiversité, c'est irréparable. Inacceptable".

Florence Joly s'est elle aussi jetée à l'eau. "En tant que nageurs, on est aux premières loges. Il y a la pollution visible et celle invisible qu'on ne prend même pas le temps de chercher, comme les métaux lourds par exemple".

Les promesses d'Emmanuel Macron et les attentes du congrès mondial de l'IUCN

Non loin de là, le congrès mondial de l'IUCN - Union Internationale pour la conservation de la nature - bat son plein. Les préoccupations sont les mêmes que chez nos nageurs qui rappellent cependant que ce congrès n'est pas décisionnaire, il émet un avis.

"Les décisions qui concernent la biodiversité sont très complexes et difficilement compréhensibles" résume Florence Joly. Elle est encore plus dubitative quant aux annonces du chef de l'Etat à l'ouverture du congrès. Emmanuel Macron engage à France à mettre sous forte protection 5 % de son littoral méditerranéen en 2027. "Il nous a habitués à beaucoup de promesses depuis son élection. J'attends de voir des actes". Pour Benjamin Clasen, "certes la solution est mondiale, mais l'application de la protection de l'environnement, elle est locale. Avec la ville et la Métropole. Cela doit devenir très concret pour nous sortir de ce merdier".

Certaines choses avancent avec le contrat de baie porté par Marseille et la Métropole. On est à la moitié de ce contrat. 120 millions d'euros seront investis dans les prochaines années pour défendre un peu mieux ce trésor qu'est la baie de Marseille.