Ils nettoient le Lez régulièrement en canoë, devenu pour certains la poubelle du quotidien

"Attendez, j'ai vu quelque chose de rose au fond de l'eau" : à bord de son canoë, Yves repêche "une coque de portable". Dans son sac poubelle, il y a déjà un emballage de chèvre "qui ne doit plus être très frais", une canette, un pot de miel, tout cela en quelques minutes.

Avec l'association Sentinelles de rivières , Yves vient régulièrement pagayer pour nettoyer le Lez, fleuve urbain qui coule à Montpellier et se jette dans le Méditerranée, ainsi que ses berges. Le bateau permet un rythme lent, pour ne rien manquer, et respecter la nature.

Salariés en insertion

A l'origine en 2009, c'est une initiative d'un petit groupe de kayakistes, qui à chaque sortie se désolait de voir filer les déchets vers la mer. En 2020, l'association Sentinelles de rivières a vu le jour, elle deviendra bientôt une Société d’intérêt collectif (SIC), et emploie déjà trois salariés en insertion. Elle est aujourd'hui mandatée officiellement par la métropole de Montpellier.

La présidente, Marie-Hélène Cocq, vient de repêcher un bidon de lessive : " il y en a quand même moins qu'avant ", constate-t-elle. " Quand on a commencé en 2009, c'était dramatique. Mais dans la mentalité des gens, ce n'est pas encore acquis qu'un fleuve, une rivière, c'est quelque chose de vivant, ce n'est pas un tout-à-l'égout. On a encore le vieux réflexe ancestral : 'je balance dans le fleuve, ça va descendre plus bas, et je ne le verrai plus'. C'est toujours une réalité, avec de gros encombrants comme des matelas, des planches à repasser, des vélos volés... Parfois, on est en train de nettoyer, et des gens nous jettent une bouteille de soda du haut du pont ".

En une matinée, Sentinelles de rivières a repêché tous types de déchets, jusqu'à un extincteur et un vélo.

Les déchets qui peuvent être recyclés, comme la ferraille et le verre, sont mis de côté, les objets pouvant encore servir confiés à une ressourcerie. La bête noire de l'association, ce sont les lingettes , qui arrivent directement des toilettes et s'accrochent aux branches sur la berge : " les fabricants écrivent sur les emballages qu'elles sont biodégradables, en réalité pas vraiment ", se désole José-Luc, une grande pince à la main.

L'association organise également des " écobalades " pour les écoles, les maisons de quartiers, les centres sociaux, pour sensibiliser dès le plus jeune âge. " Il faut vraiment fermer le robinet en amont, expliquer aux gens que ça commence chez soi, avec les petits gestes du quotidien ", insiste Marie-Hélène Cocq. " Chacun a sa part de responsabilité dans le fait que les océans soient moins pollués. Au fur et à mesure, on voit que les collectivités adhèrent, les citoyens aussi. Je suis sûre que l'on peut essaimer partout ".