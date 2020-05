Ils ont fait le choix de vivre dans le monde d'après

Boris Obligine, vous êtes dans le sud de la France dans le parc national des Cévennes et vous avez fait le choix depuis 2 ans de créer un écolieu qui s’appelle Etika Mondo.

Etika Mondo, dans le Parc des Cévennes Copier

Vous vivez (avec d’autres) dans un domaine de 6 hectares qui est un lieu de vie écologique. En clair vous avez fait le choix de vivre en adéquation avec les ressources que nous offre la planète. Concrètement ça veut dire quoi ?

L’idée c’est que vous ne prenez aucune décision sans penser à la nature mais pas seulement ! Chez vous l’éducation des enfants est différentes par exemple ?

Socialement, c'est aussi un peu différent… Comment ça se passe chez vous quand 2 personnes ne sont pas d’accord ?

Quel est le profil des personnes qui vivent avec vous ? Jeunes, moins jeune, en couple, célibataires, diplômés, manuels, sportifs ?

Et chez vous on peut croiser de drôle de personnes comme un murailler, une perma-potagère, une geotrouve tout en low tech, un magicien d’arbres, un alchimiste du bois, un garant du bien-être de l’éco système ou encore des transitionneurs écologiques… Et la bonne nouvelle c’est que tout le monde peut rencontrer ces personnages puisque vous organisez des stages. Concrètement c’est quoi un stage à Etika Mondo ? Et on pourra revenir quand chez vous ?

Depuis le confinement, on parle beaucoup du monde d’après (en faisant référence à des changements de vie que nous pourrions prendre). Vous ça vous apporte quoi de vivre comme ça ?