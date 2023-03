"Ils sentent le chlore comme la drogue" : en Moselle, des chiens renifleurs traquent les fuites d'eau

Au bout de sa laisse, Kelly remue la queue et court partout. "Olalalala, regardez comme elle est contente de travailler !", s'exclame François Bourdeau, son maitre et cynotechnicien. venu de Provence. Son croisé border collie-fox terrier porte un gilet jaune à son nom, bien visible car la chienne est proche de la route. Comme Kelly, l'entreprise Veolia, qui gère le réseau de distribution d'eau potable en Moselle-est, a fait venir trois autres chiens renifleurs cette semaine en Moselle-est, autour de Sarreguemines et Forbach. C'est une première dans la région.

Avec leurs deux cynotechniciens, ils parcourent les rues à la recherche des fuites invisibles. Une manière de limiter les pertes d'eau, alors qu'Emmanuel Macron présente le "plan eau" , jeudi 30 mars. "Vous pouvez caresser Kelly avant le travail, mais pas pendant les recherches, même si elle vient vous voir", sourit François Bourdeau. "Il faut qu'elle reste concentrée."

La chienne de deux ans a été adoptée à la SPA il y a quelques mois. "Elle travaille depuis six mois. Et elle a déjà trouvé deux belles fuites", explique son maitre. "Allez Kéké, on va travailler, c'est parti !" Ce mercredi, Kelly arpente les rues de Petite-Rosselle, tout près de l'école maternelle Urselsbach.

Un cinquième de l'eau injectée est perdue

Pour traquer les fuites sur le réseau d'eau potable, les chiens détectent le chlore. Ils peuvent sentir jusqu'à 0,02 grammes de chlore par litre d'eau. Une précision que n'ont pas les techniciens habituels chargés de repérer les fuites.

"C'est un vrai besoin", explique Franck Thomas, manager de service pour Veolia dans le bassin houiller mosellan. "En milieu naturel, on n'a pas de point d'écoute, donc les chiens nous sont très utiles. Et en milieu urbain, il y a beaucoup de perturbations sur l'acoustique, donc nos agents travaillent à l'oreille et les chiens à l'odorat. Comme on injecte du chlore pour désinfecter les canalisations, les chiens le sentent comme la drogue."

Quand ils suspectent une fuite, les chiens renifleurs se couchent dessus et attendent leur récompense. "Elle nous a fait quelques marquages sur des canalisations où l'on savait qu'il y avait une fuite quelque part. Mais elle en a aussi découvertes d'autres en plus !", détaille François Bourdeau. "C'est vraiment une aide complémentaire pour le chercheur de fuites."

Désormais, c'est à la communauté d'agglomération et à Veolia d'intervenir pour réparer la fuite. "L'enjeu, c'est vraiment de ne pas perdre d'eau donc c'est très intéressant en période de sécheresse", indique Franck Thomas. "C'est plus du curatif que du préventif."

En 2021, Veolia a mesuré un rendement des canalisations de 80,6% dans l'agglomération de Forbach. Ce qui signifie que 19,4% de l'eau qui est injectée est perdue. "Ça représente entre 700.000 et 800.000 mètres cubes", assure le manager de service.