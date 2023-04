Ils vivent dans le même immeuble en Dordogne et partagent leur compost

Le compost quand on habite en appartement, c'est possible. Les habitants d'une résidence de Trélissac, près de Périgueux (Dordogne), ont installé un composteur partagé il y a deux ans et ce mois-ci, ils transfèrent le compost du bac de maturation au bac de compost et récoltent leur terreau. Une opération "Tous au compost" est organisée dans l'ensemble du pays, au travers de diverses activités jusqu'au dimanche 9 avril.

"Avec un seul bac de 600 litres, le bac vert, nous mettons toutes nos poubelles, se réjouit Cécile, une des résidentes à la manœuvre de ce compost au pied de son immeuble. Moi, la plupart de mes déchets sont des déchets verts et je suis contente qu'ils se terminent en terreau."

Du terreau pour les plantes du balcon

"L'idée, c'est que les gens puissent ne plus acheter de terreau mais se servir de celui que nous avons produit nous", poursuit la professeure de lettres pendant qu'elle tamise son compost avec la grille d'un vieux ventilateur recyclé comme tamis. Des jardinières fleurissent les balcons des habitants et le bas de l'immeuble.

"En commençant à ouvrir le bac de maturation, nous avons trouvé des plants de jacinthe donc j'ai récupéré les oignons, sourit Cécile, fière de sa découverte. Outre mes herbes aromatiques, je vais mettre un bac de fleurs : ce sont les oignons de l'année dernière [de la voisine] qui ont été jetés qui vont donc constituer de nouvelles fleurs." Un recyclage et un circuit-court jusqu'au bout pour cette habitante, convaincue qu'il faut agir pour la planète.

La redevance incitative relance le compost

Cette raison qui pousse à installer des composteurs partagés dans des logements collectifs, Patricia Puyraud, animatrice prévention au syndicat mixte des déchets en Dordogne (SMD3) depuis treize ans, l'a particulièrement remarqué ces dernières années. "Pour des thématiques plutôt environnementales, une sensibilité au principe que nous jetons beaucoup d'épluchures, de marc de café dans les ordures ménagères, que nous enfouissons les ordures ménagères en Dordogne, détaille-t-elle. C'est quand même du délire d'envoyer dans un centre d'enfouissement ce genre de déchets."

Mais aujourd'hui "la donne a changé", complète Patricia. " La mise en place de la redevance incitative où on incite à davantage réduire les ordures ménagères" y est notamment pour quelque chose dans ce petit boom du compost. Le SMD3 participe à hauteur de 50 % au coût d'installation de composts partagés, dont les prix varient selon la taille des résidences.

