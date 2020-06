IMAGES : après les fortes pluies, l'Allier déborde dans le secteur de Brassac-les-Mines

"Cela fait de longues années que j'habite Brassac-les-Mines, des crues on en a vues mais au mois de juin, jamais !" Posté en bordure d' un petit chemin, non loin de la rue du Bac, avec quelques proches, Daniel semble contempler l'Allier qui s'écoule, comme ébahi par tant d'eau. "La dernière fois, c'était en novembre dernier, comme souvent c'est à l'automne que cela survient et l'eau monte même plus haut" se souvient le retraité, dont la maison a été épargnée cette fois.

De nombreux jardins ont été inondés © Radio France - Olivier Vidal

Les fortes précipitations ont réveillé l'Allier, notamment donc du côté de Brassac-les-Mines. Plusieurs dizaines de centimètres par endroit inondant de nombreux jardins potagers et envahissant aussi les rez-de-chaussée de maisons dans le secteur de Megecoste, la rue a dû y être fermée, sous la surveillance des gendarmes.

Le pic était attendu pour midi. Les riverains ont donc, sur la chaussée, vérifié le ralentiseement de la crue puis l'amorce de la décrue, avec soulagement.

Le Puy-de-Dôme classé en vigilance orange pour un "risque de crues"

A Brassac-les-Mines, l'information a été relayée sur place par la mairie et les gendarmes dès vendredi après-midi. "Cela nous a permis de nous organiser" explique Philippe, qui habite au 52 route de Megecoste, depuis peu. "Nous avons pu sécuriser les appareils d'électroménager, les voitures." Grâce aux informations données en amont, Philippe a donc pu prendre les devants, ce qui n'avait pas pu être le cas en novembre 2019, lors de la dernière crue.

La route de Megecoste ce samedi matin © Radio France - Olivier Vidal

Dans le même temps, la commune de Jumeaux, située à proximité, a été également touchée. Heureusement, il n'y a pas eu de victime dans ce nouvel épisode de crue, seulement des dégats matériels. La préfecture du Puy-de-Dôme appelle toujours à la vigilance.

Par ailleurs, la préfecture de l'Allier informe d'un risque important de crue de la rivière Allier ce samedi. Vingt communes sont concernées : Mariol, Saint-Yorre, Hauterive, Abrest, Bellerive-sur-Allier, Vichy, Cusset, Charmeil, Creuzier-le-Vieux, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat, Marcenat, Billy, Créchy, Paray-sous-Briailles, Varennes-sur-Allier, Saint-Loup, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Contigny, La-Ferté-Hauterive.



A Brassac-les-Mines, le quartier de la rue du Bac a été touché © Radio France - Olivier Vidal

Les bulletins de vigilance et les données des stations sont disponibles sur le site internet www.vigicrues.gouv.fr .