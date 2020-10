Images et vidéo : le rorqual de 10m de long échoué dans la Manche attend toujours d'être évacué

Si on veut en savoir plus au sujet du rorqual qui s'est échoué vendredi dernier à l'est de la digue qui relie la plage de Collignon à l'île Pelé, il faudra faire une autopsie avant ce vendredi dernier carat. Autopsie qui doit permettre de déterminer les causes du décès et qui sera réalisée par l'observatoire Pélagis de La Rochelle qui s'occupe du réseau national d'échouage des mammifères marins en France. Après vendredi il sera trop tard en raison de l'état de décomposition de l'animal. Le problème c'est qu'il faut d'abord l'évacuer. Deux tentatives ont eu lieu ce week-end...en vain...Jean-Marie Dean est le président du GECC (Groupe d'étude des cétacés du Cotentin) : "ce rorqual femelle fait 10 m de long, pèse plusieurs tonnes et se trouve sur le dos coincé dans des cailloux et les coefficients de marée ne nous aide pas mais cela devrait s'arranger dans les prochains jours". L'animal a été balisé par le groupe des plongeurs démineurs de la Marine.

Jean-Marie Dean est le président du GECC (Groupe d'étude des cétacés du Cotentin) © Radio France - Katia Lautrou

Rorqual commun ou tropical ?

Impossible de dire pour le moment si ce rorqual femelle est du type commun ou tropical "un rorqual tropical s'est échoué il y a quelques jours dans la baie des Veys mais c'est exceptionnel ! Leur zone d'échouage reste normalement la Méditerranée ou l'Atlantique." C'est le 3e échouage de Rorqual en 15 jours Manche mer du Nord après celui de la baie des Veys et du Crotoy, Jean-Marie Dean le président du GECC a des explications : "il s'agit peut-être d'une pathologie virale, bactérienne ou parasitaire ou cela peut-être aussi une collision avec un bateau"

Le rorqual fait 10m de long et pèse plusieurs tonnes © Radio France - Katia Lautrou

La préfecture maritime appelle les navigateurs à la plus grande prudence dans ce secteur.