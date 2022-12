IMAGES - L’envol d’un vautour fauve remis en liberté après avoir été soigné

Ce jeune rapace n'a même pas un an. Début novembre, un habitant de Codalet (près de Prades) retrouve l'animal épuisé. Il prévient l'association de la Charbonnière qui s'occupe dans le département de la faune sauvage. L'animal est dirigé vers Sigean pour être soigné et surveillé par un vétérinaire durant une dizaine de jours. Ensuite, c'est au centre de Villeveyrac (Hérault) qu'il se refait une santé.

L'animal est désormais prêt à retrouver la liberté. Ce vendredi 2 décembre, c'est devant l'Ermitage de Força Real que la cage s'est ouverte et qu'il a pu reprendre son envol. Les membres de l'association de la Charbonnière ont assisté à l'événement avec émotion, comme Annie et Magali : "Partager un moment comme ça, c'est un immense plaisir. Ca justifie toute notre action, toutes les galères, toutes les peines. je voulais voir cet envol pour partager cette émotion et voir enfin un animal que l'humain aura sauvé, pour une fois, et c'est fantastique de voir un oiseau majestueux comme le vautour libéré."

Pourtant, le vautour fauve a mis du temps avant de s'envoler. Une fois la cage ouverte, l'animal est resté de longues minutes sans trop bouger. "On dirait qu'il se sent bien avec nous, sourit Pierre Fita de la Charbonnière, le vautour n'est pas un animal particulièrement farouche. Il a un caractère très doux, très placide et il n'est pas du tout inquiet proche de nous. Il a pris le temps de se réchauffer au soleil, d'étendre ses ailes, de les faire bouger car ce sont des organes de vol."

Un animal capable de voler 300 kilomètres par jour

Un premier envol pour le vautour fauve mais sans aller bien loin. L'animal se pose très vite en contrebas : "Le temps est très calme, l'air est frais, l'aérologie est assez faible. Ces oiseaux sont des planeurs et s'appuient sur des thermiques pour s'élever dans le ciel et là ça ne doit pas lui suffire mais bon, il fait ce qu'il veut, il a tout son temps, il est libre !"

Très vite, le vautour devrait rejoindre une autre colonie pour faire sa vie, se nourrir. Pierre Fita explique : "Il peut voir un objet de quelques centimètres à plus d'un kilomètre. Il y a d'autres vautours qui sont installés du côté de Bugarach, dans l'Aude. Avec la vue qu'il a, il peut certainement déjà les voir. Puis, c'est un animal qui peut faire 300 kilomètres en une journée. Il visitera sûrement ensuite l'Afrique, il pourra remonter plus haut en Europe avant de se stabiliser, sûrement vers chez nous."

Dans les Pyrénées, aujourd'hui, on dénombre plus de 1.500 couples de vautours fauves. L'animal était en voie de disparition il y a plus d'un siècle mais les effectifs sont désormais à la hausse : "Au 19e et 20e siècle, il était menacé. Ce n'était pas lui qui était visé mais à l'époque, les agriculteurs mettaient du poison pour éliminer les prédateurs tels les renards et les loups. Comme le vautour est un charognard, il mangeait alors des bêtes empoisonnées et mourrait à son tour. Il restait une petite colonie dans les Pyrénées et lorsque les rapaces ont été protégés par la loi en 1972, les effectifs ont grossi et c'est une population qui s'accroît de 7% par an. Le nombre se stabilisera ensuite."

Bientôt un centre de soins dans les Pyrénées-Orientales ?

Le vautour fauve est même aujourd'hui essentiel : "c'est un équarisseur naturel, il est nécrophage strict, il n'est pas équipé pour la prédation comme un aigle, il ne peut pas tuer. Il élimine dans les montagnes les cadavres d'animaux sauvages et du bétail qui sinon pollueraient les cours d'eau et ça revient très cher si on le confie à l'équarrissage industriel et aussi pour le bilan carbone avec les camions et les poids-lourds qui monteraient récupérer les cadavres."

C'est donc véritablement une belle nouvelle de voir ce vautour fauve être remis en liberté. Il parcourra le ciel des Pyrénées-Orientales mais cette espèce ne niche pas dans nos montagnes, plutôt dans l'Aude ou côté espagnol. Un animal qui a aussi dû être soigné dans l'Hérault en attendant un jour que cette faune-là puisse être prise en charge dans le département.

Avoir une infrastructure pour pour soigner la faune sauvage dans les P.O. est en projet : "Sauver des animaux sauvages, pour nous, c'est du quotidien, explique Audrey Bonafos, la présidente de la Charbonnière, mais les relâcher dans le département est assez rare. D'ordinaire on évite le voyage retour en voiture pour les animaux. l'association aimerait donc créer un centre de soins réservé à la faune sauvage, on travaille sur le projet tous les jours, on cherche un site pour installer ce centre, on avance, c'est en très bonne voie."

Le vautour-fauve avant son envol © Radio France - Cyrille Manière