IMAGES - Les dunes sont encore plus sensibles au Printemps

C'est le Printemps, et c'est une saison très importante sur le littoral car la faune et la flore se réveillent. L'Office National des Forêts rappelle donc l'importance de ne pas piétiner les dunes et de marcher uniquement sur les sentiers dédiés. Ainsi en Vendée la forêt des pays de Monts couvre 2.200 hectares quasiment continus le long de la côte entre Noirmoutier et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Le Printemps est toujours une période sensible. Guillaume Simon

"La végétation se développe et c'est celle-ci qu'il est important de soustraire du piétinement des estivants -souligne Guillaume Simon guide ONF dans la forêt des pays de Monts- c'est elle qui va permettre la reconstitution de la dune après l'hiver et on sait que c'est ce cordon dunaire qui risque de repartir l'hiver prochain". Dans ce massif forestier une centaine d'espèces ont été recensées dont le Gravelot à collier interrompu, un petit oiseau qui niche par terre. D'avril à juin les propriétaires d'animaux de compagnie sont donc invités à les tenir en laisse pour éviter qu'ils ne piétinent fleurs et oeufs d'oiseaux.

Guillaume Simon guide ONF en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

De nombreuses fleurs éclosent au milieu des dunes © Radio France - Yves-René Tapon

Les promeneurs sont invités à suivre les sentiers © Radio France - Yves-René Tapon

Le reportage dans les dunes de La Barre de Monts Copier

