EN IMAGES - Les grues annoncent le retour de l’automne dans les Landes

Depuis ce samedi 9 octobre, ça y est, on les entend : les grues cendrées arrivent dans les Landes ! Les plus grands échassiers d'Europe vont, comme chaque année, faire une halte dans la réserve d'Arjuzanx.

C'est un fait, tous les landais sont attachés aux grues. Leurs cris font lever les têtes, leurs balais hypnotisent ceux qui les regardent : c’est un enchantement annuel et le spectacle ne fait que commencer. Si les premiers spécimens ne font qu’arriver dans les Landes en cette première moitié d'octobre, ce sont près de 25.000 oiseaux qui se sont élancés de la région d’Hesse en Allemagne ce samedi 9 octobre, pour rejoindre d’ici la fin du mois, la Réserve Naturelle d’Arjuzanx, à Morcenx-la-Nouvelle.

La grue, cet animal qui fascine

Que l’on soit de passage ou habitant de longue date, chacun est touché par le vol de ces échassiers. Sylvain, qui visite la réserve d’Arjuzanx pour la première fois “les trouve énigmatiques et mystérieuses. En plus, elles dégagent une espèce de sagesse”, explique-t-il, quand Véronique, elle, apprécie l’ensemble de l’oiseau. “On aime leur cri, on aime les voir en vol, on aime les voir arriver se poser. C’est un vrai bonheur, surtout qu’elles ne viennent, que le temps d’une saison”.

Une curiosité liée au voyage migratoire

Comme chaque année, Sophie Laugareil, directrice de la réserve d’Arjuzanx est émerveillée par l’arrivée des grues. “Je pense que dans la symbolique, c’est fort pour tout le monde”, témoigne la naturaliste. “Le voyage des grues fascine et tous ces mystères de la migration viennent attiser notre envie de les voir, de les observer”. Alors soyez rassurés, elles ne font qu’arriver, donc nous n’avons pas fini de les entendre.

L’envol des grues, un spectacle à couper le souffle - CC-BY-SA Emmanuelle G.

En attendant l’ouverture des visites de l’espace protégé de la réserve, vous pouvez contacter le site au 05.58.08.11.52.