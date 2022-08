EN IMAGES. Reportage avec les pompiers au cœur des flammes dans les Monts d'Arrée

Cela fait plus de trois semaines que les 220 pompiers sont mobilisés dans les Monts d'Arrée. Les rafales de vent à plus de 60 km /h et les fortes chaleurs compliquent énormément leur travail. Ils se battent contre les éléments, 12 heures d'affilée face aux flammes.

Depuis samedi 6 août, les pompiers luttent contre les reprises de feux dans les Monts d’Arrée, dans le Finistère. Au moins 250 hectares de végétations ont été brûlés. Mi-juillet, les précédents feux avaient ravagé 1 700 hectares.

Les pompiers au cœur des flammes

Retrouvez le reportage en immersion avec les pompiers dans les Monts d'Arrée

Reportage en immersion avec les pompiers de Brasparts Copier

Le Mont Saint-Michel en cendre

Le poste de commandement

Au sommet du Mont Saint-Michel on trouve le poste de commandement. Le lieutenant Colonel Falin est le commandant des opération de secours sur le feu de Brasparts, c'est un peu le chef d'orchestre qui coordonne l'action des soldats du feu : "Le feu de Brasparts aujourd'hui c'est 4 secteurs distincts, qui ont chacun des missions et des objectifs à atteindre. Je suis capable de dire j'ai tant de personnel, j'ai tant d'engins à tel endroit qui travaillent sur tel secteur. Et ce, sur toute la journée, 24 heures sur 24 ; le PC est armée est permanence."

Le poste de commandement © Radio France - Marine Clette

Plus de 2 000 hectares de brûlés

Les moments de répits

Les pompiers qui terminent leur 12 heures de lutte peuvent venir se restaurer au hangar du SDIS29, situé au pied du Mont Saint-Michel. C'est ici qu'est posté le capitane Florent Le Nay, infirmier. Il est prêt à intervenir sur les secteurs. Les pompiers restent jusqu'à 12 heures face aux flammes alors évidemment les corps sont épuisés : "On considère qu'un pompier engagé sur un feu de forêt ça équivaut à un sportif de haut niveau en terme de condition physique et d'usure du corps ." Les soins sont également conséquents : "En feu de forêt on n'a pas de masque efficace pour protéger les yeux sur le long terme. Donc on utilise du sérum physiologique mais ce n'est pas juste les petites gouttes. On va mettre l'équivalent de plusieurs verres d'eau au compte goutte pendant plusieurs minutes sur les yeux, pour être sûr de bien rincer toute la poussière et les morceaux de cendres coincés", détaille l'infirmier.

Au hangar les pompiers trouvent aussi des marbrés, du café, mais aussi les mots réconfortants d'enfants de la commune. Ils trouvent aussi des pancartes le long de la route qui mène aux incendies. "Ça nous touche évidemment. Quand on va dans les flammes et qu'on voit ces mots au bord des routes, ça nous fait chaud au cœur", confie Hervé l'un des chefs de groupe.

Plus de 200 pompiers luttent contre les incendies dans les Monts d'Arrée. © Radio France - Marine Clette

