Importation illégale de Bois : le parquet de Châteauroux ouvre une enquête

Châteauroux

C'est France Bleu Berry qui a révélé l'information il y a quelques jours : Greenpeace a porté plainte auprès du procureur de la République de Châteauroux. L'ONG accuse une entreprise de l'Indre d'importer du bois issu de coupes illégales, réalisées dans un état du Brésil particulièrement touché par la déforestation. Greenpeace va même plus loin en estimant que l'entreprise a agi en connaissance de cause et en utilisant des documents falsifiés.

Le parquet de Châteauroux a confirmé à France Bleu Berry, qu'il avait bien été saisi d'une plainte reçue début novembre. Sur la base des premiers élements communiqués, une enquête va être dilligentée pour établir les éventuelles infractions et responsabilités.