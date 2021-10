Inauguration d'une Centrale à Biogaz dans le Montargois

Quelques jours après l'annonce du projet d'investissement national "France 2030" annoncé par Emmanuel Macron en faveur des réacteurs nucléaires de petite taille, une autre filière semble aussi être dans l'air du temps : le biogaz. La Centrale Biogaz de Chaumont dans l'agglomération de Montargis (Loiret) a été inaugurée jeudi 14 octobre 2021 et elle compte bien s'implanter sur la durée.

réduire les émissions de gaz à effet de serre

Après 18 mois de travaux et plus de 9,5 millions d'euros d'investissements, cette inauguration va dans le sens de cette lutte contre les gaz à effet de serre selon le directeur de l'ADEME, l'Agence Régionale de la Transition Ecologique, Mohamed Amjahdi. "La méthanisation va dans le sens de la décarbonation* de notre économie. On va allez produire du gaz local et du gaz vert qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre".

*Correspond à l'ensemble des mesures permettant la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'une entreprise.

Un site écologique ?

Sur les 1,8 hectares de terrain du site de Chaumont, 68 tonnes de biométhane sont produits chaque jour, ce biogaz est issu de la fermentation de matières organiques. Et Pour Yoann Leblanc, directeur général d'ENGIE BIOZ, la Centrale est un vrai enjeu pour l'avenir et notamment l'écologie. "Il y a du béton sur la Centrale, la chargeuse roule au fioul donc dire que c'est écologique est un grand mot. Mais notre bilan est très positif. C'est clairement une économie de carbone massive. Donc, en ce sens, c'est écologique".

Yoann Leblanc, directeur général d'ENGIE BIOZ, présente le site aux élus © Radio France - Julien Frenoy

Des exploitants agricoles investis

Dans ce projet, également 37 exploitants agricoles sont partenaires, après la moisson, ils ont laissé à disposition de la paille sur leur parcelle, et après, l'entreprise agricole s'occupe de tout. Chantal Michou est exploitante agricole et pour elle, cette Centrale est un vrai avantage. "Avec dix-huit mois de recul ça ne m'a pas généré plus de travail donc économiquement je pense qu'on est gagnant et puis on récupère du produit de qualité pour nos champs".

Implantée à cheval sur la commune de Pannes et Corquillerois, la Centrale de conception française située sur la zone d'activité à côté de la déchetterie n'apporte aucune contrainte aux habitants selon le maire de Corquillerois et la 1ere adjointe au maire de Pannes, si ce n'est un peu plus de passage de camions.