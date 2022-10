Inauguration d'une centrale photovoltaïque à Saint-Auban qui permettra d'éviter 800 tonnes de CO₂ par an

Une centrale photovoltaïque d’une puissance optimale de 11,5 MWc et composée de 25.700 panneaux a été inaugurée, ce vendredi 14 octobre, à Saint-Auban. Elle produit l’équivalent de la consommation électrique de plus de 3500 foyers sur une année. L'intérêt est aussi écologique car les panneaux solaires permettent d’éviter le rejet de plus de 800 tonnes de CO₂ par an.

ⓘ Publicité

D'une taille de 10 hectares, un îlot de sénescence (zone volontairement abandonnée à une évolution spontanée de la nature) d’une surface équivalente à celle de la centrale, une production de miel local, un réservoir de biodiversité et un chemin pédagogique sont également présents sur le site de la centrale. Deux éleveurs et un apiculteur s’installeront aussi sur place.