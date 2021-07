Yonne : un deuxième parc photovoltaïque inauguré à Vermenton

Inauguration du parc photovoltaïque de Vermenton en présence du député André Villiers et de l'adjoint au maire de Vermenton Hervé Raton . Un parc qui compte plus de 34 000 panneaux sur 18 hectares.

Le parc photovoltaïque de Vermenton vient d'être inauguré, est le deuxième dans l'Yonne après celui de Massangis en 2012. Il reste une des plus grandes installations en France avec ses 700.000 panneaux photovoltaïques sur plus de 140 hectares .

A Vermenton, seulement 34 mille panneaux ont été installés sur les 18 hectares de cette ancienne carrière de calcaire . La commune est clairement engagée dans le développement des énergies renouvelables a rappelé lors de l'inauguration Hervé Raton, adjoint au maire de Vermenton. " En dehors de ce projet on a également des éoliennes au nombre de quatre à quelques kilomètres d'ici. Nous avons le projet d'une centrale hydro électrique sur la Cure . Et pour préserver notre eau potable, nous avons débuté des études sur un grand bassin d'alimentation de captage ."

De son côté , Neoen, la société qui a installé le parc photovoltaïque affirme avoir fait le maximum pour préserver l'environnement. Elle a par exemple mis en place des habitats pour les reptiles. Des monticules de cailloux qui sont disposés dans certains secteurs.

34 200 panneaux sont installés sur les 18 hectares du parc photovoltaïque de Vermenton © Radio France - Damien Robine

Et puis si la question du recyclage se pose souvent pour les éoliennes , c'est la même chose pour les parcs photovoltaïques . Tout a été prévu selon Quentin Lemière, en charge de l'exploitation de la centrale . "Les 34 000 panneaux sont associés à une garantie de recyclage. Une société intervient quand il y a un panneau cassé ou qui ne fonctionne plus. Et le panneau est recyclé à 95%. Toutes les structures qui tiennent les panneaux peuvent aussi être réutilisées. C'est de l'aluminium, ça ne pose pas de problème. On a aussi une garantie de démantèlement. Ce qui veut dire qu'à l'issue de la durée de vie de la centrale, si jamais Neoen ne voulait pas prolonger l'aventure solaire, ce qui m'étonnerait, nous avons le devoir de remettre le site en état."

D'autres projets de centrales solaires sont en cours dans le département de l'Yonne. On peut citer notamment celui de Paron où 7000 panneaux devraient être mis en service en 2023.