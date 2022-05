Incendie à Auros : Bruno Lafon, président de la DFCI Gironde, pointe une sécheresse importante pour la saison

Les pompiers de la Gironde ont décidé de maintenir le niveau "léger" du risque d'incendie dans notre département. Et pourtant mercredi après-midi 15 hectares de pins ont brûlé à Auros, dans le Bazadais. C'est le premier incendie d'une telle importance depuis le début de l'année.

Le feu a pris en bordure de l'A65, sur une voiture en panne avant de se propager à la forêt. Les pompiers, appuyés dans les airs par des canadairs ont dû protéger un parc photovoltaïque tout proche.

Nous sortons d'un hiver où la végétation a grillé. En forêt le substrat est terriblement sec - Bruno Lafon

Ce premier feu est un avertissement selon la DFCI de la Gironde, l'association de défense des forêts contre l’incendie. Son président, Bruno Lafon s'inquiète de la sécheresse et redoute une saison estivale compliquée : _"la Gironde est le département où il y a le plus grand nombre de départs de feu en France_, devant les Bouches-du-Rhône et la Corse. Les pompiers et les DFCI font un travail remarquable mais il suffirait qu'il y ait 3 ou 4 départs de feu simultanés pour que ce soit la catastrophe. Restons humbles et soyons prudents : pas de feu, de cigarette ou de véhicules à moteur en forêt !"