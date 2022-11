Incendie à Faucon : deux ans après la forêt repousse peu à peu

À l'occasion d'une journée spéciale consacrée à la protection des arbres et des forêts, France Bleu Vaucluse est retourné à Faucon dans le nord du Vaucluse, deux ans après l'incendie qui a ravagé 134 hectares de forêt en 2020. Comment a-t-elle repoussé ? Quels travaux ont été menés pour l'aider à reprendre vie? Que reste-t-il à faire ? Quelles leçons ont été tirées de cet incendie ? Reportage sur place.

Une repousse lente

Ce qui frappe en arrivant c'est ce paysage presque nu. "On voit quelques arbres calcinés et pour le reste, c'est principalement de l'herbe, sous forme de steppe avec aujourd'hui encore une vision de désolation. Mais c'est déjà plus facile à regarder qu'il y a deux ans quelques jours après l'incendie", décrit Dominique Girard, le premier adjoint au maire de Faucon. En s'y penchant de plus près on découvre en effet des petits chênes blancs et vert qui renaissent de leurs cendres. "Il y a encore une partie brûlée qui ne repoussera pas. Par contre c'est reparti depuis la base pour arriver à 1m50 de hauteur", ajoute-t-il. La plupart arrive à hauteur du genoux mais ça suffit pour faire revenir quelques oiseaux et et quelques insectes.

Ce chêne a repoussé après l'incendie de Faucon © Radio France - Julie Munch

44 000 euros de travaux

Pour arriver à ce résultat, il a fallut dans un premier temps découper le bois brulé et l'évacuer pour éclaircir la forêt brûlée et éviter qu'elle devienne inaccessible. Puis dans un second temps, il a fallut aussi consolider la montagne et l'humus pour permettre la repousse. "C'est ce qu'on appelle des fascines. On coupe un arbre, on le met de travers dans les endroits les plus pentus pour consolider la pente pour éviter que la terre nue s'en aille et qu'il ne puisse plus rien pousser parce que tout l'humus serait parti", explique Corinne Gonny, la maire de Faucon. Ces deux travaux ont représenté un budget de 44 000 euros, financé en majorité par le Département et la Région mais aussi par la commune de Faucon.

Cette fascine est fabriquée à partir de bois brûlé et permet d'éviter que l'humus nécessaire à la repousse ne soit emporté par les pluies © Radio France - Julie Munch

300 arbres replantés

Ensuite, dans un troisième temps, des arbres ont été replantés. "C'est grâce à l'Office national des forêts qui a voulu impliquer les écoles. Les enfants sont venus planter 150 arbres. C'était aussi pour les aider à évacuer leur stress, les aider à se réapproprier cette forêt parce que la plupart habitaient dans le quartier qui a failli brûler", précise Corinne Gonny. La commune et d'autres habitants ont ensuite planté 150 arbres supplémentaires.

Mais l'élue précise qu'il s'agit bien plus d'actions symboliques qu'une réelle opération pour reboiser totalement le lieu par des plantations. "Le problème des plantations et c'est triste à dire c'est qu'il y a un aspect financier très important. Et en plus avec le réchauffement climatique il faut réfléchir à ce qu'on replante. Pour l'instant on attend que ça repousse et on verra ensuite si on replante des arbres qui sont plus adaptés au climat", explique l'élue. Des études sont entrain d'être menées en ce moment avec notamment le Centre régional de la propriété forestière (CRPF).

Les propriétaires privés regroupés

Cette question de la propriété est en effet centrale dans le sujet puisque 75 % des surfaces brûlées en 2020 à Faucon sont des parcelles qui appartiennent à des propriétaires privés. Après l'incendie, un syndicat a donc été crée pour les rassembler. "Il y a beaucoup de propriétaires privés qui ont des petites parcelles. Et un propriétaire tout seul ne peut absolument rien faire. Personne ne va venir pour nettoyer sa petite parcelle. Donc il est important de se regrouper en structures pour avoir une vision sur plusieurs hectares. C'est un travail à long terme qui nous fait réfléchir justement sur l'avenir de ces endroits qui ont été incendiés et c'est d'autant plus important qu'on est dans une phase de réchauffement climatique et donc d'augmentation du risque incendie", explique le président de ce syndicat Pierre Joly.

À ce titre, deux ans après l'incendie, la commune insiste aussi particulièrement sur la prévention des feux de forêt. "Déjà nous l'objectif c'est de pouvoir débroussailler, entretenir les chemins et surveiller dans de bonnes conditions. Après c'est une question de finances, parce que ça coute cher ! Et on nous en demande toujours plus. Nous ne demandons rien de mieux que de pouvoir sécuriser mais je pense que nous aurons besoin d'aide dans les années à venir. Nous sommes une petite commune", rappelle Corinne Joly. "Nous n'avons plus de comité communal feux de forêt parce que nous n'avons plus les ressources humaines nécessaires. Je pense qu'il va falloir se réunir tous autour d'une table et discuter pour savoir comment nous pouvons protéger notre forêt."