Incendie à Joué-sur-Erdre : une pollution est-elle à craindre ?

Fasse à l'énorme panache de fumée noire provoqué par l'incendie dans une entreprise qui fabrique des tapis en caoutchouc, le maire de Joué-sur-Erdre, Jean-Pierre Belleil, se posait la question dès ce mercredi matin : quels sont les risque de pollution ? De l'air mais aussi des sols sur la trajectoire de cette fumée.

Pas de toxicité aiguë

Les premiers relevés de toxicité aiguë, c'est-à-dire des substances très dangereuses pour la santé même en faible dose, se sont révélés négatifs. Mais d'autres analyses sont en cours pour rechercher d'autres substances polluantes, notamment dans les champs et les exploitations agricoles.

On peut craindre les retombées de cette pollution

C'est un mélange de vieux pneus de camions et de tapis en caoutchouc qui a brûlé, plus des palettes en bois. "Ce sont 1.000 m3 qui ont brûlé et qui sont partis dans l'atmosphère", rappelle Xavier Metay, le coordinateur de France nature environnement en Loire-Atlantique, invité de France Bleu Loire Océan. "Et vu le gros panache de fumée qui s'élevait assez haut dans l'atmosphère et qui courait sur plusieurs dizaines de kilomètres, on peut craindre les retombées de cette pollution."

Peut-être interdire de faire pâturer des vaches dans telle parcelle pendant quelque temps, jusqu'à ce que la pollution puisse disparaître

Ce mercredi, le vent d'Ouest a poussé le nuage de fumée vers le Sud-Est et les communes de Mouzeil et de Ligné. La pollution s'est donc complètement dispersée. "Ce qui est à craindre là, c'est la concentration de cette pollution", poursuit Xavier Metay. "Donc les services de l'État, l'association Air Pays de la Loire et les pompiers, ont installé et mis en place des canisters pour prélever la qualité de l'air au moment de l'incendie pour mieux connaître les polluants et la concentration des polluants qui se sont diffusés ce mercredi". Les résultats sont attendus la semaine prochaine. "Et les services de l'État vont prospecter dans les champs, dans les parcelles agricoles, aux alentours ou sur la trajectoire des fumées pour vérifier d'éventuelles anomalies et prendre les mesures nécessaires. Par exemple, peut-être interdire de faire pâturer des vaches dans telle parcelle pendant quelque temps, jusqu'à ce que la pollution puisse disparaître".

Les enseignements de Lubrizol

L'organisation de la gestion de l'incendie de ce mercredi à Joué-sur-Erdre a pu profiter des évolutions suite à l'incendie de l'usine Lubrizol, à Rouen. "Depuis, les procédures se sont renforcées au niveau de l'État et il y a même une cellule qui s'appelle la Force d'intervention rapide, qui va être mise en place au 1er mars 2022 en région Pays de la Loire. Donc, elle a déjà pu s'exercer ce mercredi", explique Xavier Metay. Elle doit permettre de gagner du temps dans la communication entre services de l'État et d'intervention. "La mise à disposition par Air Pays de la Loire de capteurs d'analyse de l'air, puisque les pompiers n'en sont pas équipés, ça découle de ça". Avec tout de même la nécessité de faire quelques ajustements. "L'incendie s'est déclaré à 8 heures du matin et Air Pays de la Loire n'a été mis au courant qu'à 10 heures. On voit qu'on peut encore s'améliorer sur les délais d'intervention des uns et des autres".