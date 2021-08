Incendie à Jouques dans les Bouches-du-Rhône : 180 pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclenché à 17h15 ce lundi sur l'est de la commune de Jouques dans les Bouches -du-Rhône. À 18 heures, les pompiers sont largement mobilisés avec 180 hommes sur place.

Un incendie s'est déclenché à 17h15 ce lundi sur l'est de la commune de Jouques dans les Bouches-du-Rhône. À 18 heures, les pompiers sont largement mobilisés sur place avec 180 hommes et 40 engins auxquels ils faut ajouter les moyens aériens Dash et Canadair de la Sécurité Civile. Un vent de 20 à 30 km/h a été relevé sur place. Selon les premières informations, aucune habitation n'est en danger pour l'instant. Sept hectares sont parcourus par le feu à 18 heures.