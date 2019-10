Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : un comité "pour la transparence et le dialogue" après la catastrophe

Arrivée d’Elisabeth_Borne et Agnès Buzyn, respectivement ministres de la transition écologique et de la santé, en préfecture de Rouen.

Rouen, France

Trois ministres sont rassemblés à Rouen ce vendredi 11 octobre 2019, deux semaines après l'incendie à l'usine Lubrizol. Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et et Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture viennent installer un comité "pour la transparence et le dialogue" après la catastrophe. "Ce comité a pour but de suivre dans le temps l’évolution et les conséquences de la catastrophe industrielle pour en tirer les enseignements et mieux les dépasser" a expliqué le préfet de la Seine-Maritime en introduction.

Nous attendons des industriels qu'ils soient au rendez-vous - Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique

Ce comité réunira l’ensemble des acteurs concernés : habitants, élus, industriels, syndicats, associations environnementales et monde médical. Parmi les plus touchés par la catastrophe industrielle, les agriculteurs ont eu la confirmation qu'ils seraient indemnisés par le groupe Lubrizol. "Les producteurs laitiers seront payés dans les tout prochains jours" a précisé le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, sur France Bleu Normandie ce vendredi. "Nous attendons des industriels qu’ils soient au rendez-vous pour l’accompagnement des territoires, notamment sur le plan financier" a déclaré Elisabet Borne ce vendredi lors de l'ouverture de la réunion qui se tient en préfecture.