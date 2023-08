incendie à La Rochelle : ce que l'on sait de l'énorme feu dans les silos céréaliers

Les pompiers ont réussi dans la nuit de jeudi à vendredi à éteindre l'incendie qui brulait dans la galerie de transport des grains, au-dessus des silos de la SICA Atlantique près du port de commerce à La Rochelle. C'est là que le feu a pris jeudi matin au sommet de l'un des silos céréaliers , et s'est rapidement propagé aux trois énormes réservoirs voisins. 120 pompiers ont été engagés dans la journée, sur cet incendie pour limiter la propagation et éviter que les silos, contenant des céréales finissent par exploser.

Il reste encore à traiter trois foyers résiduels sur la toiture des silos. Les pompiers procèdent aussi à une opération "d'inertage" pour éliminer l'oxygène susceptible d'attiser un incendie dans l'ensemble des réservoirs. Il est remplacé par de l'azote ou des injections de mousse. Vu les volumes à traiter, des stocks complémentaires d'azote sont attendus sur le site prochainement. Le traitement va durer plusieurs jours**. Il faudra ensuite surveiller qu'il n'y ait pas de reprise de feu et cette surveillance sera longue également.

Le périmètre de sécurité est maintenu 100 mètres autour des silos

55 pompiers étaient toujours sur le site ce vendredi matin, avec 25 véhicules, et le périmètre de sécurité à 100 mètres autour des silos est maintenu. Plusieurs rues restent fermées dans le quartier de La Pallice, et les salariés de trois ou quatre entreprises ne peuvent pas aller travailler aujourd'hui encore. Les chargements de pétrole dans les dépôts de carburant voisins n'ont pas non plus repris. Les pompiers décideront ce vendredi soir, après une nouvelle évaluation s'il faut le maintenir ce week-end.

Aucun blessé n'est à déplorer depuis le déclenchement du sinistre jeudi à huit heures du matin. Les pompiers ont travaillé toute la nuit et malgré "la fatigue et la technicité des opérations, il n'y a aucune blessure à déplorer" soulignait ce vendredi matin lors d'un point presse sur le site le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine