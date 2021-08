Incendie dans le Var : le groupe marseillais CMA CGM fait un don d'un million d'euros

L'incendie qui a touché le massif des Maures dans le Var ces derniers jours est tout juste éteint et les dégâts sont considérables. Près de 7.100 hectares ont brûlé, le paysage est désolant. Pour aider à la restauration des espaces naturels, le leader mondial du transport maritime, le groupe marseillais CMA CGM, décide de faire un don d'un million d'euros. Ce don sera affecté au fonds régional Respir, créé en avril à l'initiative de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour préserver les espaces forestiers régionaux. Le Fonds RESPIR réunit propriétaires forestiers et financeurs publics et privés dans le cadre de la préservation des espaces forestiers régionaux.

"L'aventure de notre groupe a débuté et se poursuit à Marseille et nous sommes très attachés à la région et particulièrement au patrimoine naturel. On a donc décidé de se mobiliser pour aider à la restauration des espaces détruits par l'incendie." - Damien Denizot, porte-parole de la CMA CGM

La somme versée va donc permettre de financer un plan précis de restauration. Il faut d'abord évaluer précisément les dégâts du feu en matière de biodiversité de la faune et de la flore, ainsi que les mesures à mettre en œuvre en priorité. En ce sens des travaux de mise en sécurité des sols et d’aménagement pour la faune sont nécessaires.

La réalisation rapide des travaux est cruciale afin de sécuriser les voies de circulation, prévenir le lessivage des sols et l’érosion par la pluie, notamment via la méthode du fascinage, qui consiste à stabiliser la terre par l'intermédiaire de branchages souples. Des refuges seront également aménagés pour plusieurs espèces dont l’habitat a été détruit, notamment la tortue d'Hermann menacée d’extinction.

"Il y a un temps de diagnostic mais aussi des actions urgentes à entreprendre, notamment offrir des espaces refuges à la faune. On pense bien-sûr à la fameuse tortue d'Hermann, d'autres sont en danger également."

Plantation des arbres d'ici 1 à 2 ans

C'est évidemment une opération que l'on attend avec impatience : le plantage des arbres pour revoir de la verdure dans la massif des Maures aujourd'hui brûlé.

"L'objectif c'est de faire en sorte que cette forêt reparte toute seule et de faire en sorte qu'on puisse l'aider."

La technique de plantations est précise : elle vise à reboiser des zones réduites dans une perspective de dissémination naturelle des graines aux alentours à partir d’essences présentes avant l’incendie. Des "îlots d’avenir" seront aussi créés avec la replantation d’essences adaptées aux changements climatiques.