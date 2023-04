Incendie de Cerbère : doit-on fermer des massifs lorsque le vent est fort ?

C'est le plus gros incendie en France depuis le début de l'année 2023, une "catastrophe écologique" selon le maire de Cerbère (Pyrénées-Orientales) Christian Grau. Dimanche, en plein mois d'avril, 930 hectares ont été parcourus par les flammes entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère. Deux jours plus tard, le feu était maitrisé et fixé. Mais une cinquantaine de pompiers restaient sur place, équipés de drones avec caméras thermiques, pour surveiller les éventuelles reprises de feu.

Interrogée par France Bleu Roussillon ce mardi matin, la biologiste Elodie Magnanou, de l'Observatoire océanologique de Banyuls , explique qu'il faudra "au moins 10 ans" pour que la végétation reprenne ses droits. "Les milieux naturels en Méditerranée sont habitués aux passages du feu, mais la récurrence des incendies ces dernières années met à genoux le milieu qui pourrait ne jamais parvenir à redémarrer."

Deux ans plus tôt, un incendie avait détruit une cinquantaine d'hectares à Port-Vendres . "À Port-Vendres, par exemple, la nature a repris ses droits mais sous une forme différente de ce qu'elle était avant l'incendie, précise la biologiste. Donc, inévitablement, la carte postale va changer aussi pour Cerbère et Banyuls."

"Nous devons questionner nos pratiques"

L'enquête se poursuit pour connaitre l'origine de ce dernier incendie sur la Côte Vermeille. Selon le parquet de Perpignan, il s'agirait d'un feu d'origine humaine, accidentel ou volontaire. En France, neuf feux sur dix sont d'origine humaine. "Nous devons questionner nos pratiques, affirme Elodie Magnanou, de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Avec les touristes que nous accueillons chaque été, il faut absolument sensibiliser la population."

La biologiste réclame également le respect de la réglementation. "Il faut fermer les pistes de défense contre les incendies. Monsieur et Madame tout le monde ne sont pas censés pouvoir emprunter ces pistes en voiture pour se garer au plus près avant de randonner." Enfin, lorsque le vent souffle fort, Elodie Magnanou propose de s'inspirer du Var ou des Bouches-du-Rhône qui, dans ces cas-là, ferment les accès à certains massifs. "Il faut que la population comprenne que certains jours de grands vents, le milieu est vulnérable."