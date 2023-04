Incendie de Cerbère : pas de risques comparables en Haute-Garonne, explique le SDIS

Les casernes de Muret, Colomiers, Ramonville et Toulouse ont prêté main forte aux pompiers des Pyrénées-Orientales dans ce premier grand incendie de l'année en France, désormais fixé . Le chef du centre de Ramonville-Buchens et adjoint au chef départemental "feu de forêt", le capitaine Grégory Fabre répond à nos questions.

Est-ce qu'un tel incendie peut arriver en Haute-Garonne ?

On avait constaté que dans tous les départements de l'arc méditerranéen, dont les Pyrénées-Orientales, les conditions étaient très sévères ces derniers temps puisqu'il n'avait pas beaucoup plu durant l'hiver et durant le printemps et que le week-end venteux allait générer d'énormes dangers. Pour le moment, en Haute-Garonne, on n'est pas du tout sur la même sécheresse. Fort heureusement, les nuits sont fraîches, donc les conditions ne sont pas semblables. Pour autant, le vent est un élément défavorable puisqu'il assèche la végétation. Mais on n'est pas sur des indicateurs comparables pour le moment.

On est mi-avril seulement. La précocité de cet incendie dans les Pyrénées-Orientales vous surprend-elle ?

C'est très tôt, en effet. Pour vous donner une idée, la saison dernière, les premiers engagements des pompiers haut-garonnais au bénéfice des départements extérieurs n'ont eu lieu que le 15 juin. Donc on a deux mois d'avance en fait. On se prépare pour aider les collègues, et on a clairement pris conscience ce week-end qu'il fallait qu'on soit prêt puisqu'on a envoyé l'équivalent de 20 personnels et six véhicules dès samedi en milieu d'après-midi. On se tient prêt, on forme les gens, on recycle nos personnels, on révise nos véhicules pour pouvoir agir efficacement.

Les pompiers de Haute-Garonne sont-ils assez formés aux feux de forêts, comme le sont traditionnellement les pompiers de l'arc méditerranéen ?

La formation en Haute-Garonne pour le risque "feux de forêt" existe depuis de nombreuses années. Pour autant, ces derniers temps,, on a accéléré notre capacité de formation pour faire en sorte que la quasi majorité des sapeurs-pompiers haut-garonnais soient formés à ce risque qui est un risque émergent malgré tout, puisque on s'aperçoit que la sécheresse, progressivement, monte de plus en plus dans des contrées où, jusqu'à présent, il n'y avait pas ce risque.

Quelles sont ces contrées à risque justement chez nous ?

On a le Lauragais bien évidemment, puisque c'est une zone avec une végétation qui ressemble un peu à la végétation méditerranéenne et qui est soumise aux vents de tramontane ou au vent d'autan. Cette région est forcément un peu plus exposée. Le Revelois également, puisque ce sont des zones de Montagne noire avec de la végétation de résineux, ui pourrait être exposée au risque.