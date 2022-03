Incendie de Joué-sur-Erdre : des analyses de la qualité de l'air rassurantes

Plus d'un mois après l'incendie d'une entreprise de tapis en caoutchouc à Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique), la préfecture publie les analyses des derniers relevés de qualité de l'air. Elles s'avèrent rassurantes, tant pour les habitants que pour les animaux. Pas d'impact sanitaire majeur.

Des analyses "rassurantes", "pas d'impact significatif en matière environnementale et sanitaire" après l'incendie d'un entrepôt de tapis en caoutchouc à Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique). La préfecture vient en effet de publier ce mercredi 16 mars les derniers résultats des analyses de qualité de l'air.

"Pas de toxicité aiguë" selon les services de l'État, plus d'un mois après l'incident. Le 2 février dernier, un feu s'était déclaré en début de matinée dans un entrepôt de tapis en caoutchouc à la sortie de la commune. Il n'y a pas eu de blessé, mais de grandes fumés noires s'étaient échappées du site.

Une bonne qualité de l'air

La préfecture vient confirmer les premiers résultats rendus publics début février. Ils s'étaient déjà avérés rassurants. Les concentrations relevées sur l'ensemble des communes environnantes n'avaient pas permis de détecter de grandes valeurs toxiques. Les analyses d'herbe et de lait ne montrent pas non plus de réelles différences. Selon Air Pays de la Loire, pas de pic de pollution.

"Un sinistre limité"

Les grandes fumées noires dégagées par l'incendie laissaient pourtant craindre l'inverse. Le maire de Joué-sur-Erdre et plusieurs habitants de la commune redoutaient en effet les répercussions de l'incendie. Elles restent finalement "très limitées". En revanche, le site de l'incendie est encore très surveillé. L'entrepôt touché par les flammes sera de nouveau inspecté. La préfecture veut renforcer tous ses dispositifs de sécurité. Elle veut aussi limiter les surfaces de stockage de produits combustibles sur place.