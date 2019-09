Incendie de l'usine Lubrizol : cinq communes nordistes touchées par des retombées de suie, des restrictions agricoles

Quatre jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, cinq communes du Nord-Pas-de-Calais sont touchées par les retombées de suie et visées par des restrictions préventives sur les parcelles agricoles.

Lille, France

La préfecture des Hauts-de-France attend vos signalements pour recenser les lieux où auraient été repérées des retombées sous forme de suie après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol jeudi à Rouen. Une première liste provisoire a été dressée et une centaine de communes de la grande région sont concernées dont cinq dans le Nord-Pas-de-Calais. Des restrictions agricoles sont mises en place par "principe de précaution" affirme la préfecture.

Le miel, le lait, les oeufs consignés

Dans le Nord, des traces de suie ont été repérées à Douai et Villereau ; dans le Pas-de-Calais, sont concernées les communes d'Avesnes-le-Comte, Beaudricourt et Saint-Pol-sur-Ternoise. Dans ces secteurs, les agriculteurs ont désormais interdiction de récolter jusqu'à nouvel ordre. Pour les récoltes faites depuis jeudi, jour de l'incendie, l'exploitant doit les stocker à l'écart, en attendant les contrôles officiels. Interdiction de vendre donc le lait si les vaches étaient dans les pâturages, les oeufs pour les élevages de plein air et le miel ainsi que les poissons d'élevage.

Et ces mesures de précautions s'appliquent également aux particuliers : les autorités déconseillent de consommer les fruits et légumes provenant de vos jardins s'ils présentent des traces de suie. La préfecture vous recommande également de bien laver les fruits et légumes que vous allez consommer. Par ailleurs, l'Agence Régionale de Santé renforce ses contrôles sur la qualité de l'eau dans les secteurs concernés par ces retombées de suie.

D'autres communes pourraient rejoindre cette première liste de cinq en fonction de la suite des analyses menées en ce moment.