La préfecture des Vosges publie ce lundi 20 décembre les résultats d'une troisième analyse, suite à l'incendie en mars dernier d'un entrepôt de stockage à la papeterie de Laval-sur-Vologne. Il "subsistait des doutes sur la consommation des productions des riverains et sur des activités agricoles".

Incendie de la papeterie Lucart dans les Vosges : de nouvelles analyses du sol et de légumes

En mars dernier, un incendie détruisait un entrepôt de stockage de 1000 m2 de la papeterie Lucart à Laval-sur-Vologne dans les Vosges. Depuis des interrogations subsistaient "sur les conséquences sur les activités agricoles proches et la consommation des productions des riverains."

La préfecture des Vosges publie ce lundi 20 décembre, les résultats d'une troisième analyse. Sont concernées les communes vosgiennes de Laval-sur-Vologne, Fiménil, Champ-le-Duc, Bruyères et Prey.

Selon les autorités, les dioxines et le composé chimique Furane s'établissent "désormais sous les valeurs réglementaires de référence sur l'ensemble des échantillons prélevés à l'exception d'une analyse ponctuelle réalisée sur des oeufs". (...) "Des concentrations de plomb et cadmium ont été relevées sans que le lien de causalité avec l'incendie ne soit établi" (...) Des "investigations complémentaires" vont être organisées sur la présence de métaux lourds, "pour tenter d'en définir la source". (...) "Pas d'anomalies relevées sur l'herbe de pâturage et le maïs".

Les analyses sur des légumes, révèlent qu' "un seul échantillon sur 41 dépasse le seuil des concentrations de plomb. Mais 13 échantillons sur 32 dépassent le seuil défini pour les enfants de moins de 3 ans" . "Le cadmium dépasse, lui, le seuil défini par la Commission européenne pour les enfants de moins de 3 ans, sur 3 échantillons sur 32."

Le respect "des usages habituels "

Si la préfecture allège les recommandations sanitaires, elle conseille aux habitants des cinq communes concernées "de se rapprocher désormais très fortement des usages habituels" :

"Pour les enfants de moins de trois ans et les femmes enceintes, il est recommandé :

de ne pas consommer les fruits et légumes produits localement, même après lavage et/ou épluchage ;

de diversifier l’origine des œufs consommés (produits locaux et produits du commerce) ;

d’éviter que les enfants ne jouent dans la terre et, le cas échéant, ne portent leurs mains à leur bouche ;

de bien se laver les mains après avoir manipulé de la terre ;

d’éviter d’introduire de la terre à l’intérieur des habitations (chaussures, outils, etc).

Pour la population générale, il est recommandé :

de ne consommer les fruits et légumes du potager qu’après lavage et/ou épluchage ;

de diversifier l’origine des produits de consommation que ce soit pour les fruits, légumes ou les œufs (produits locaux et produits du commerce).

de bien se laver les mains après avoir manipulé de la terre ;

d’éviter d’introduire de la terre à l’intérieur des habitations (chaussures, outils, etc).

Pour les personnes disposant d’un poulailler, il est recommandé en outre :