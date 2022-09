Incendie de La Teste : incertitude sur la réouverture des plages océanes l'été prochain

A ce jour l'accès aux plages du Petit Nice, de la Lagune et de la Salie reste fermé au public, de même que la route départementale RD218 entre la Dune du Pilat et Biscarrosse. Les plages océanes de La Teste rouvriront-elles l'été prochain ? La réponse n'a pas encore été tranchée.

Lors d'une visite de chantier ce mardi sur le site de l'incendie de La Teste-de-Buch les agents de l'ONF ont évoqué le plan plage de la forêt domaniale. C'est en effet l'Office National des Forêts qui gère l'accès et les infrastructures des plages océanes du Petit Nice, de la Lagune et de la Salie (Nord et Sud).

Interrogé sur une réouverture possible des plages dès l'été 2023, Cédric Boucher, le responsable du site, a indiqué que la question n'était pas encore tranchée.

"Il va falloir mettre l'ensemble des financeurs autour de la table" explique-t-il. "On a commencé à faire des estimations. Pour rouvrir ces sites c'est à minima 1 million d'euros".

L'ONF estime aussi que l'accès aux plages pourrait évoluer. "A la Lagune sud on peut imaginer une navette pour transporter les estivants. Ailleurs on peut aussi envisager de limiter la fréquentation et favoriser les accès vélos." Les deux restaurants incendiés de la Salie seront-ils reconstruits ? La réponse est également en suspens.

Cédric Boucher, agent de l'ONF, responsable du plan plage à La Teste Copier

Il faut aussi que la préfecture et le département donnent leur feu vert pour la reprise de la circulation sur la RD 2018 entre la Dune du Pilat et Biscarrosse. A ce jour les autorités ne s'avancent pas sur le calendrier. Des travaux de sécurisation sont toujours en cours.