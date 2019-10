Incendie de Lubrizol : 2.000 personnes manifestent à Rouen "pour la vérité"

A Rouen ce samedi, 2.000 personnes ont défilé, un peu plus de deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, classée Seveso. Les manifestants ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir et leur méfiance pour la communication officielle.

Rouen, France

"Et maintenant, on fait quoi ?" C'était la question sur les lèvres des manifestants, ce samedi, à Rouen. Plus de 2.000 personnes ont manifesté, un peu plus de deux semaines après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, le 26 septembre.

Le cortège était constitué de représentants syndicaux, d'habitants de l'agglomération de Rouen et de gilets jaunes.

Les manifestants ont exprimé leur méfiance à l'égard de la communication officielle sur la catastrophe et ses conséquences, malgré les conférences de presse quasi-quotidienne en préfecture, la venue de quatre ministres et d'Edouard Philippe.

Parents inquiets pour leurs enfants, syndicalistes et même scientifiques, ils ont aussi exprimé leurs craintes pour l'avenir. "Qu’est ce qu’on va devenir ? On va laisser d’autres usines prendre feu ?", demande Jean-Noël, physicien.

"J’ai peur pour mes enfants" ajoute Catherine, "aucun test médical n’a été fait. Je veux que l’Etat mette la pression à Lubrizol, qu’ils débloquent des fonds pour les hôpitaux". Elle redoute que des maladies apparaissent dans l'avenir, à cause des produits chimiques.