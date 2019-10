Incendie Lubrizol à Rouen : "Il est difficile d'entendre notre entreprise traitée de voyou" pour C.Adam de la CFTC

Rouen, France

Près de deux semaines après l'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen et alors que de nombreuses questions se posent encore du côté de l'enquête et sur les conséquences sanitaires et environnementales de la catastrophe industrielle, Corinne Adam, déléguée CFTC à Lubrizol et représentante au CSE du groupe, était l'invitée de France Bleu Normandie ce mardi 8 octobre 2019 en direct. Elle a répondu aux questions d'Yves-René Tapon.

France Bleu Normandie : Pourquoi avoir attendu autant avant de parler ?

Le jeudi 26 septembre, on a découvert notre entreprises en flammes, ce fut un grand choc. On a été soulagé de constater qu'il n'y avait pas de victimes. Nos premières pensées ont été pour les équipes intervenantes internes, les entreprises extérieures, les pompiers et forces de l'ordre. Notre préoccupation en tant que représentant du personnel cela a été de s'occuper des collègues. Une cellule psychologique a été mise en place dès le début. Aujourd'hui, cela nous fait mal d'entendre certains politiques traiter notre entreprise de voyou comme Ségolène Royal.

FBN : Quel sentiment domine chez vous ?

C'est un sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe. Les salariés veulent aider l'entreprise à reprendre. Rouen est un site à l'arrêt et il est hors de question de parler de réouverture pour l'instant.

FBN : Vous ne comprenez pas l'origine de l'incendie ?

C'est vraiment l'interrogation de tous les salariés. S'il y a un endroit où il n'y avait pas de risque à avoir c'est bien là. C'est un lieu de stockage. C'est un endroit propre c'est incompréhensible.

FBN : L'incendie a-t-il démarré de l'extérieur ?

On a un doute après avoir entendu les équipes d'intervention car quand elles sont arrivées le feu était largement engagé.

FBN : Pouvez-vous nous rassurer sur la dangerosité des produits qui ont brûlé ?

On a voté une expertise indépendante pour trois raisons : établir l'analyse chronologique de l'incendie, comparer les enquêtes différentes et étudier l'état de santé de nos collègues.

FBN : L'usine doit-elle redémarrer ?

La priorité de notre président que nous avons rencontré est la mise en sécurité du site, le maintien des salariés avec un emploi. Il faut attendre le retour de l'enquête. Notre souhait comme tous salariés de France c'est de retrouver notre travail. En tant que délégué, il est hors de question de reprendre l'activité coûte que coûte en faisant n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une permanence pour une sécurisation du site, certains salariés sont partis sur les autres sites et d'autres font du télétravail.