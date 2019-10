Incendie de Lubrizol à Rouen : pas de levée des consignations agricoles avant le début de semaine prochaine

Seine-Maritime, France

Les agriculteurs et éleveurs attendent la levée de la consignation de leurs produits, quinze jours après l'incendie chez Lubrizol à Rouen. Ils espéraient être fixés vendredi 11 octobre mais l'Anses, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a précisé ce mercredi 8 octobre qu'elle doit encore expertiser les analyses des dioxines avant de rendre son avis. La levée de la consignation donc être repoussée au début de la semaine prochaine "il nous faut un certain nombre de données, il faut du temps pour collecter les échantillons puis les analyser afin que l'avis ne soit pas contestable et que la confiance des consommateurs soit là. c'est aussi important" explique Gilles Salvat le directeur délégué de l'ANSES.

Nouveaux prélèvements à Préaux

Concernant les dioxines, les résultats seront connus vendredi et des prélèvements supplémentaires vont être effectués aujourd'hui à Préaux et dans les communes du secteur, pour lever le doute après le taux inhabituel relevé par un capteur sur la commune.