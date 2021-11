Incendie de Lubrizol : la dernière phase des travaux de remise en état du site a démarré

Deux ans après l'incendie, l'usine Lubrizol à Rouen entame sa troisième et dernière phase de travaux de remise en état du site. Les premiers coups de pioche ont été donnés début novembre 2021 et le chantier doit s'achever en février 2022.

Phase 3 du chantier de Lubrizol. Les dalles en béton vont être enlevées et remplacées par une zone verte

Une nouvelle phase de travaux a démarré au début du mois de novembre à l'usine Lubrizol de Rouen.

Deux ans après le gigantesque incendie, c'est la troisième et dernière phase qui est lancée. Elle doit s'achever en février 2022, "après les salariés pourront tourner la page, continuer de penser à l'avenir en voyant autre chose sur cette zone", explique Christophe Pierard, en charge de la mission post-accidentelle environnement santé chez Lubrizol.

Une zone verte à la place des entrepôts de stockage

Cette phase 3 est la plus simple. Il s'agit d'enlever les dalles de béton des deux entrepôts de stockage qui ont brûlé la nuit de l'incendie, de remettre tout le terrain à plat pour qu'il ne reste que de la terre qui sera ensuite plantée. "L'idée est de faire une grande zone verte en plantant des végétaux", précise Christophe Pierard, puisque l'entreprise s'est engagée à ne plus stocker de produits sur son site rouennais.

Pas de nuisances pour les riverains

La grosse différence avec les précédentes phases de travaux est l'absence de nuisances. La phase 2, phase de retrait des déchets, avait été particulièrement pénible pour les riverains en raison des fortes odeurs ressenties. "Cette fois, il n'y a plus de substances susceptibles de dégager des mauvaises odeurs, on est sur de simples travaux de terrassement", estime le chef de projet qui a reçu pour la première fois sur le site, le 15 novembre, les représentants des associations de sinistrés et de victimes de l'incendie à l'occasion d'un comité de suivi de site exceptionnel.

La préfecture de la Seine-Maritime avait pris un arrêté à la fin de l'été pour demander la fin des travaux de remise en état avant le 1er septembre 2022. Lubrizol veut aller plus vite et estime que les opérations seront terminées en février 2022.