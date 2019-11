Incendie de Lubrizol : les espaces publics oubliés pour le ramassage de l'amiante

Rouen, France

Au lendemain de la catastrophe de Lubrizol, la préfecture a confirmé la présence d'amiante dans le toit du hangar qui a brûlé sur le site de l'usine classée seveso haut.

Quelques jours plus tard, elle confirmait aussi la présence de morceaux de fibrociment dans les jardins, des morceaux projetés par l'explosion de la toiture.

Quelque 12 tonnes d'amiante auraient ainsi étaient projetées lors de l'incendie selon les lanceurs d'alerte sur ce dossier. Parmi eux, Florence Carré. Cette archéologue habite dans le quartier Saint Gervais à Rouen. Elle a retrouvé de nombreux morceaux de fibrociment dans sa rue. Ces morceaux ont été ramassés par une société spécialisée mandatée par Lubrizol.

Mais depuis l'incendie, elle se désespère de voir collecter les débris qui se sont déposés dans sa rue. Elle en a ramassé une cinquantaine et regarde les autres se détériorer depuis plus d'un mois.

Lors d'une conférence de presse en préfecture le 18 octobre dernier, le directeur de la DREAL, Patrick Berg, reconnaissait que le contrat passé par Lubrizol ne concernait que les espaces privés.

IL aura fallu la ténacité d'habitants relayée par la ville de Rouen pour obtenir la désignation d'une seconde entreprise pour les espaces privés à la fin du mois d'octobre. Selon la mairie de Rouen, le ramassage se fait sur signalement d'agents de la ville ou de riverains. IL y en a eu une quinzaine.

Une annonce qui ne rassure pas tout à fait Florence Carré. Lors d'un rendez-vous en mairie, elle avait demandé une inspection complète des rues et des jardins par des spécialistes car, selon elle, des morceaux peuvent être dissimulés par la végétation et ils risquent d'être remués et abimés par les opérations de nettoyage successives. Elle craint une pollution à long terme des rues de la ville.