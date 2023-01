Incendie de Selles : "Leurs parents, leurs amis et leurs proches continueront à faire vivre leur mémoire"

"La seule consolation à la mort, c'est la vie" selon le psychiatre Christophe André. C'est ce qui guide désormais les proches des trois jeunes victimes de l'incendie de Selles près de Pont-Audemer dans l'Eure. Dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier, une maison familiale de vacances a pris feu. Deux enfants, Jules, 11 ans, et Alice 7 ans sont morts. Leur grande-sœur, Louise, 13 ans, est décédée mardi dernier à l'hôpital Trousseau à Paris des suites de ses blessures. La fratrie était originaire de Couches en Saône-et-Loire en Bourgogne.

Une cagnotte a été créée sur Internet, "pour honorer" la mémoire des enfants, et "pour soutenir des actions qui leur tenaient à cœur : les animaux, le sport, la forêt, l'écologie. Un appel aux dons lancé par Zoé, une amie de Julie la maman des enfants.

ⓘ Publicité

"Reconstruire pour ne pas s'écrouler"

"On savait que ces enfants aimaient beaucoup la nature, les animaux, ils étaient au centre équestre. Julie est une grande militante écologiste, donc il y avait tout ça qui faisait que c'était des valeurs importantes pour eux. Et là, on a eu l'idée de ce fonds de dotation pour perdurer et leur rendre hommage à notre manière, et pour que le combat continue. Reconstruire pour ne pas s'écrouler, c'est un peu ça. Et donc on a trouvé que l'idée était belle, et de voir autant de réconfort et de soutien, ça fait chaud au cœur pour Julie et Henri. "La seule consolation à la mort, c'est la vie", comme le dit Christophe André, que leur souvenir perdure à jamais. Ils sont là d'une manière différente, mais ils sont toujours là, et leurs parents, leurs amis et leurs proches continueront à faire vivre leur mémoire à leur manière".

loading

Les associations qui seront aidées ne sont pas encore définies par les parents, mais les animaux, le sport, la forêt, l'écologie sont des causes qui tenaient à cœur à ces trois enfants explique Zoé.

"Il y a les caractères de chacun. Louise adorait les animaux. Alice adorait les chevaux. Jules, il était plus dans le sport. Je sais que leurs parents vont vraiment réfléchir à partager les idées qu'ils avaient à cœur. Et moi qui les connaissais, je sais que vous avez vraiment ce caractère là. Ils étaient toujours très accueillants, très souriants et ils étaient prêts à aider les autres. Donc je pense qu'ils vont bien réfléchir, prendre le temps de réfléchir à ce qui aurait fait plaisir à leurs enfants. Déjà, ça, c'est déjà un beau projet. C'étaient des enfants très impliqués, parce qu'ils avaient des parents très impliqués, une maman très impliquée, un papa aussi. Et donc ils étaient vraiment à l'image de leurs parents. Et donc, c'est sûr, ça les rendrait très très heureux. Et nous aussi, ça nous rend heureux de faire ce combat".

loading