Incendie du Var : 250 pompiers de Drôme et d'Ardèche en renfort depuis trois jours

Ce sont plus de 250 pompiers drômardéchois qui -en trois jours- ont déjà apporté leur appui à leurs collègues de PACA. Ce mercredi soir, ils sont 131 sur le terrain. Il y a ainsi une colonne constituée de 35 Ardéchois et 35 Drômois qui est rentrée de Corse et qui est engagée sur Cogolin dans le Var. Et un nouveau groupe de 61 pompiers ardéchois est arrivée ce mercredi après-midi.

Les deux premiers groupes de pompiers partis lundi soir sont eux rentrés ce mercredi. Durant cette mission, les 61 pompiers venus de la Drôme sont restés prépositionnés de manière préventive dans les Bouches-du-Rhône. De leur côté, les 61 soldats du feu ardéchois sont intervenus sur le tragique incendie varois. Ils ont travaillé à l'arrière du feu, à Gonfaron.

On a eu des minutes d'intense combat avec certaines reprises de feu

Le groupe ardéchois était chargé d'éteindre les lisières. Même là, les reprises étaient spectaculaires. "C'était pourtant la zone où le feu était le moins actif. Mais on a eu des minutes d'intense combat avec certaines reprises", raconte le commandant Champetier qui dirigeait le détachement ardéchois à Gonfaron. "Au début de la nuit, par exemple, une reprise a brûlé en un quart d'heure plus de cinq hectares ! Il a fallu tous nos moyens au sol et 18 largages de Canadair". Le commandant Champetier le souligne : "on n'est pas habitué en Ardèche et dans la Drôme à des feux aussi rapides et violents". Cette mission lui en a rappelé une autre, en 2003. "J'étais dans le Var lors du précédent incendie majeur. Le paysage est défiguré aux mêmes endroits qu'il y a presque 20 ans".

Le président du conseil départemental d'Ardèche Olivier Amrane s'est déplacé dans le Var dans l'après-midi pour saluer l'engagement des pompiers ardéchois sur ce tragique incendie.

