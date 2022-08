Alors que les pompiers ont recensé près de 140 nouveaux départs de feu dans la zone de l'incendie au sud de la Gironde et dans le nord des Landes, ce mercredi, les autorités suspectent le fait d'incendiaires.

Incendie en Gironde et dans les Landes : des reprises de feu criminelles ?

L'incendie de Landiras a repris ce mardi et continuait de progresser mercredi soir.

"Une forêt ne s'auto-enflamme pas", résume le maire de Biganos ce mercredi soir. Pour Bruno Lafon, également président de l'Association de défense des forêts contre les incendies en Aquitaine, alors que la Gironde et les Landes font à nouveau face à un gigantesque incendie dans le secteur de Landiras, "quelqu'un a mis le feu".

Au moins 6.200 hectares ont brûlé depuis mardi, selon un dernier bilan des autorités ce mercredi soir. "Ce n'est pas possible que le feu soit parti à l'extérieur" de la zone de l'incendie qui avait déjà détruit plus de 13.000 hectares en juillet, et "qui était gardée", répète l'élu sur franceinfo.

140 départs de feu par jour

"Le feu a pris à l'extérieur de ce qui était gardé depuis des semaines par les gens de l'Association de défense des forêts contre les incendies, par les volontaires et des chasseurs", détaille Bruno Lafon. "Nous avions 110 à 120 fumerons ou reprises à l'intérieur, que nous combattions. L'enquête le dira, mais il a malheureusement fallu que quelqu'un allume le feu, parce que ce n'est pas possible qu'il soit parti à l'extérieur de ce qui était gardé."

En effet, avec près de "140 nouveaux départs de feu par jour dans la zone", les autorités suspectent des reprises criminelles. A commencer par le ministre de l'Intérieur. "Nous avons de grandes suspicions que le feu qui a repris soit le fait d'incendiaires", a expliqué Gérald Darmanin lors d'un point presse dans la matinée. "Ce matin, huit feux ont démarré à quelques centaines de mètres d'intervalle, c'est très inhabituel", a détaillé le ministre.

Plus affirmatif même, plus tard dans la journée, Martin Guespereau, le préfet délégué à la Gironde a confirmé : "une partie des feux sont d'origine criminelle", a-t-il déclaré. La gendarmerie a donc renforcé la lutte contre les incendiaires.