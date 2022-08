Incendies en Gironde : le ministre des Armées Sébastien Lecornu annonce des renforts de militaires

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a promis ce mercredi lors d'une visite à Guillos l'arrivée "dans les prochains jours" de deux sections supplémentaires dans le Sud-Gironde. Ces 60 soldats seront déployés autour de Landiras afin de surveiller la forêt et empêcher toute reprise du feu. Ces renforts s'ajoutent aux 60 militaires actuellement déjà engagés dans la lutte contre l'incendie qui a ravagé près de 14.000 hectares.

Doublement des effectifs

"Je suis interpellé par les élus, par le président du conseil départemental, par les parlementaires sur la suite de ce feu, notamment ce feu souterrain et ça passe par la surveillance de cette ligne de feu. C'est une surveillance qui normalement incombe aux communes ou au Service départemental d'incendie et de secours. On ne peut pas demander au maire d'une commune rurale d'accomplir des tâches qui sont aussi difficiles dans un contexte aussi extraordinaire" a assuré Sébastien Lecornu. Il a ainsi justifié la présence de militaires pour surveiller ce feu qui couve : "C'est pour ça qu'on avait déployé deux premières sections, pour aller vérifier qu'il n'y a pas de reprise de feu, mais aussi traiter ces reprises de feu. Ces deux sections, globalement, représentent quelque chose comme 60 militaires".

Le ministre annonce également du renfort : "Au regard des informations que j'ai pu recueillir sur le terrain, des réunions de préparation de ce déplacement et des échanges que j'ai eus avec les maires, on va doubler le nombre de sections dans les jours à venir. On va donc passer de 60 militaires à 120 militaires, ce qui va permettre d'aider les communes rurales à assurer justement cette surveillance de feu et de le traiter."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La polémique un peu bizarre sur les Canadair"

Lors de son déplacement à Guillos, le ministre des Armées a également jugé "un peu bizarre" les polémiques entendues sur les Canadair. "Il n'y a jamais eu un dispositif aérien aussi puissant que celui organisé en Gironde dans toute l'histoire de la sécurité civile française", a affirmé Sébastien Lecornu avant d'appeler "à une forme d'humilité collective".

Présent ce mercredi aux côtés du ministre, Jean-Luc Gleyze, le président socialiste du conseil départemental de la Gironde, a maintenu ses propos sur la flotte de Canadair. "Il faut que des [appareils] soient présents en permanence en Gironde pour intervenir très rapidement. On ne peut pas attendre 1h ou 1h et demi que les Canadair arrivent".

"Ces incendies sont hors normes, donc on a besoin de moyens en hommes" (Sébastien Lecornu)

Lors de son déplacement dans le Sud-Gironde, le ministre des Armées a rappelé l'engagement des militaires dans la lutte contre les incendies de juillet. Des hélicoptères Caracal, des drones et des avions de reconnaissance ont participé au renseignement "en s'assurant par les airs qu'il n'y a pas de reprise du feu".

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a salué le 3eme régiment du Génie de Castelsarrasin engagé sur l'incendie de Landiras. © Radio France - Jules Brelaz

L'opinion publique ou les médias nationaux ont tendance à considérer que les incendies sont terminés. Ici, en Gironde, il n'en est rien

Les sapeurs-pompiers ont également pu compter sur le renfort du Génie, "c'est-à-dire la capacité à aménager le terrain pour créer des pare-feux ou remettre en état des chemins forestiers pour permettre aux soldats du feu d'aller au contact des flammes".

Au plus fort de la crise, 200 militaires participaient aux opérations à La Teste-de-Buch et Landiras. Ils ont notamment aidé les gendarmes et les policiers lors de l'évacuation des plus de 30.000 habitants.

Dispositif de l'armée de terre engagé dans la lutte contre l'incendie de Landiras. © Radio France - Jules Brelaz