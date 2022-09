Incendies en Gironde : les sylviculteurs du Sud-Ouest veulent comprendre ce qu'il s'est passé

Plus de 30 000 hectares de forêt brulés ! C'est jusqu'ici le terrible bilan des incendies de l'été en Gironde. Autant dire que l'ambiance n'était pas du tout à la fête ce vendredi au Barp lors de l'assemblée générale des sylviculteurs du Sud-Ouest. Entre tristesse et colère, les mots manquent aujourd'hui à beaucoup des 1500 propriétaires pour parler de ce qu'ils ont vécu notamment dans le massif des Landes de Gascogne. Le soutien et les aides d'urgences n'effaceront pas tout et surtout pas le traumatisme, ravivé la semaine dernière par l'incendie de Saumos dans le Médoc ou encore ces dernières heures par celui d'Arès sur le Bassin d'Arcachon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les sylviculteurs réclament une enquête précise et fouillée pour comprendre ce qu'il s'est passé cet été. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incompréhension en particulier vis-à-vis des sapeurs-pompiers et des autorités selon Jean-Héraud, l'un des vice-présidents du syndicat : "Etant donné les remontées que l'on a, on est en droit de se poser des questions au niveau du commandement. D'ailleurs, ce que l'on arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a 70 ans, le massif forestier n'était pas aménager comme maintenant. On a fait des pistes, des points d'eau, des forages, sans parler du matériel des pompiers de nos jours et pourtant on a eu un feu aussi énorme qu'en 1948. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut tout revoir car aujourd'hui, c'est une catastrophe économique, écologie et surtout un échec !"

à lire aussi Incendies dans les Landes : la forêt reste inflammable malgré la pluie

Nettoyer, reboiser et surtout sécuriser les forêts

Les mots sont forts et les sylviculteurs du Sud-Ouest espèrent avoir très vite des réponses à leurs questions. En attendant, la priorité est de nettoyer, reboiser et surtout sécuriser les forêts. A la tribune, chaque intervenant n'a pas oublié de le rappeler et forcément rapidement la question de l'accès aux massifs forestiers est revenu sur la table. "Qu'on ouvre la forêt avec des pistes cyclables, j'arrive à le comprendre. Chez moi, il n'y a pas de panneaux d'interdiction partout. Simplement, il faut qu'on encadre ça avec les autorités, prévient Jean-Pierre Héraud. L'objectif est de savoir quand ils seront là pour pouvoir par exemple faire de la prévention. Maintenant que la forêt soit ouvert à tous les vents et à tout le monde quand il y a des risques, moi je ne suis pas d'accord."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'autres peuvent être beaucoup plus radicaux : "A partir du moment où on décèle un risque très sévère, il faut tout de suite prendre des mesures d'interdiction de pénétration en forêt", lance Emmanuel de Montbron. Ce sylviculteur installé à Captieux réclament également, comme tous ses collègues, de revoir tout le système de vigilance. Si ce n'est pas le cas, tout le monde va droit dans le mur pour Jean-Pierre Héraud : "Si on continue comme ça, dans trois ou quatre ans il n'y aura plus de feu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de forêts !"

à lire aussi Incendies : la détresse des sylviculteurs en Sud-Gironde

Tout n'est pas encore perdu

Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a même encore un espoir de ne pas tout perdre pour les sylviculteurs touchés par les incendies de l'été. "L'urgence, c'est vraiment de pouvoir retourner sur le terrain et commencer les exploitations pour essayer de valoriser les bois avant qu'ils ne se dégradent, explique Emmanuel de Montbron. Il y a aussi tout l'aspect sanitaire car dans ce genre de situation, les insectes viennent attaque le bois. On est dans une course contre-la-montre. Il faut vraiment qu'on arrive à exploiter ces forêts avant l'arrivée de l'humidité avec l'automne et l'hiver."