Incendie en Gironde et dans les Landes : ces "feux zombies" qui expliquent en partie la reprise du feu

Après "le fait d'incendiaires", les feux de tourbe, ou "feux zombies" sont en partie pointés du doigt pour expliquer la reprise fulgurante de l'incendie dans le sud de la Gironde et le nord des Landes depuis mardi. En effet, le ministre de l'Intérieur lui-même avait fait part de ses soupçons quant à des reprises criminelles de feu, mais désormais aussi, les autorités et les pompiers soulignent le rôle accélérateur de ces feux souterrains, couvant parfois à un mètre de profondeur depuis juillet, et qui se seraient réveillés à la faveur des chaleurs et de la sécheresse des derniers jours.

"Comme un charbon qui se consume" très profondément dans le sol

"Il y a autant de feux qui viennent des feux anciens - la partie visible s'est enterrée et ressort à la faveur d'une météo extrêmement défavorable - que des feux qui peuvent être d'origine criminelle", a officiellement indiqué Martin Guespereau, préfet délégué à la Gironde, mercredi. Le feu de Landiras, qui a brûlé près de 14.000 hectares dans le massif de pins des Landes de Gascogne, était fixé depuis le 29 juillet, mais "n'a jamais été déclaré éteint", selon la préfecture, "il s'était enterré" dans cette tourbe typique de ce secteur.

"Il couvait et ne demandait qu'à repartir", confirme le commandant Matthieu Jomain, porte-parole des pompiers qui luttent contre ce nouveau feu qui a détruit, lui, 7.400 hectares depuis mardi en Gironde et dans les Landes. Parfois nichés à un mètre sous terre, ces feux se consument lentement dans ces sols tourbeux, et sont difficiles à détecter. "C'est très vicieux, c'est un feu sans flamme, comme un charbon qui se consume", décrit Anthony Collin, enseignant-chercheur à l'université de Lorraine et responsable du réseau feu. En forêt, la tourbe est une accumulation de matière spongieuse inflammable, riche en carbone, qui résulte de la décomposition au fil du temps de la matière végétale.

"Lorsqu'il y a des feux de résineux comme c'est le cas en Gironde, les arbres brûlent, tombent et transmettent le feu sous le couvert végétal. Ce feu va pénétrer en profondeur petit à petit dans la tourbe. Ce sont des feux qui vont être compliqués à éteindre", décrit le lieutenant-colonel chez les sapeurs-pompiers, Stéphan Horn, conseiller technique feux de forêt des Yvelines. En cheminant dans des galeries, ces braises souterraines peuvent resurgir à la surface ici et là. Il suffit alors qu'elles rencontrent des conditions météo défavorables : "un apport d'air, du vent" ou "un stress hydrique conséquent" suffisent "et ça reflamble aussitôt", ajoute le commandant Matthieu Jomain.

La pluie n'est pas attendue avant dimanche sur le Sud-Ouest. "Mais il faudrait des pluies diluviennes pour que ça nous aide", conclut le commandant Jomain.